روسيا تعلن تجميد مشاركتها في “صفقة الحبوب” 

2022-10-29 / 16:14
8
هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن “الجانب الروسي يعلق مشاركته في “صفقة الحبوب” بعد العمل الإرهابي من كييف في سيفاستوبول”.

وجاء في بيان الوزارة: “موسكو تعلق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية”.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 29 أكتوبر، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن “ممر الحبوب”.

وجاء في بيان الوزارة: “يجب الإشارة إلى أن سفن أسطول البحر الأسود التي تعرضت لهجوم إرهابي تشارك في ضمان أمن” ممر الحبوب “كجزء من المبادرة الدولية لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السلطات السعودية تصدر تحذيرا لمعتمري الخارج

السلطات السعودية تصدر تحذيرا لمعتمري الخارج

2022-10-29 / 13:36
Photo of دفع زوجته الحامل من أعلى منحدر.. 30 سنة سجناً لتركي

دفع زوجته الحامل من أعلى منحدر.. 30 سنة سجناً…

2022-10-29 / 11:44
Photo of ماسك: سنعيد حسابات “تويتر” التي تم حجبها لأسباب غامضة

ماسك: سنعيد حسابات “تويتر” التي تم حجبها لأسباب غامضة

2022-10-29 / 09:35
Photo of الأمم المتحدة: فيضانات إفريقيا شردت 3.4 ملايين شخص

الأمم المتحدة: فيضانات إفريقيا شردت 3.4 ملايين شخص

2022-10-28 / 22:42
Photo of احتجاجا على تصريحات ..الدوحة تستدعي سفير ألمانيا

احتجاجا على تصريحات ..الدوحة تستدعي سفير ألمانيا

2022-10-28 / 18:53
Photo of “طباخ بوتين” يقر بتجنيد سجناء يحملون الإيدز والكبد الوبائي

“طباخ بوتين” يقر بتجنيد سجناء يحملون الإيدز والكبد الوبائي

2022-10-28 / 18:35
Photo of مقابل 44 مليار دولار.. تويتر في قبضة إيلون ماسك

مقابل 44 مليار دولار.. تويتر في قبضة إيلون ماسك

2022-10-28 / 09:23
Photo of قتي_ل وجرحى بهجوم في ميلانو.. بينهم لاعب إسباني

قتي_ل وجرحى بهجوم في ميلانو.. بينهم لاعب إسباني

2022-10-27 / 22:41
Photo of طهران تستدعي السفير الألماني لديها

طهران تستدعي السفير الألماني لديها

2022-10-27 / 20:27
Photo of باريس هيلتون الروسية” تفر من بلادها بجواز سفر إسرائيلي

باريس هيلتون الروسية” تفر من بلادها بجواز سفر إسرائيلي

2022-10-27 / 19:39

‫8 تعليقات

  3. انتهى زمن النهب والسلب الغربي لخيرات روسيا بوتين يسترجع ما كان قد نهب من قارتهم من اراضي وثروات …

  7. روسيا ذكية تراقب الوضع في كثب ونتمنى ان تساعد الدول الفقيرة والنامية من حصتهم في الحبوب ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق