روسيا تعلن تجميد مشاركتها في “صفقة الحبوب”
هبة بريس - وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن “الجانب الروسي يعلق مشاركته في “صفقة الحبوب” بعد العمل الإرهابي من كييف في سيفاستوبول”.
وجاء في بيان الوزارة: “موسكو تعلق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية”.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 29 أكتوبر، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن “ممر الحبوب”.
وجاء في بيان الوزارة: “يجب الإشارة إلى أن سفن أسطول البحر الأسود التي تعرضت لهجوم إرهابي تشارك في ضمان أمن” ممر الحبوب “كجزء من المبادرة الدولية لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية”.
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8 تعليقات
روسيا الحق والعدالة عاشت ارض السلام والحق حفظها الله من كل شر وسوء..
المجد والنصر لروسيا العظمى قاهرة الغرب وحلف الناتو..
انتهى زمن النهب والسلب الغربي لخيرات روسيا بوتين يسترجع ما كان قد نهب من قارتهم من اراضي وثروات …
الحل الوحيد الذي امام امريكا والناتو هو طلب الصفح من روسيا ..
كل دولة لها الحق في أن تبيع انتاجها للدول الأخرى..
انتهى زمن القوة الحاكمة امريكا والناتو ..
روسيا ذكية تراقب الوضع في كثب ونتمنى ان تساعد الدول الفقيرة والنامية من حصتهم في الحبوب ..
بداية حكم عالمي جديد بسقوط قوى وظهور قوى اخرى..