بسبب تجديد عقد مبابي.. عجز قياسي في باريس سان جيرمان

هبة بريس - وكالات

يواصل باريس سان جيرمان تكبد الخسائر موسمًا بعد موسم، ووفقًا لصحيفة “ليكيب” كان لدى الفريق الباريسي عجز قدره 370 مليون يورو خلال السنة المالية الماضية 2021/2022.

وبحسب صحيفة “ماركا”، نقلًا عن الصحيفة الفرنسية، فإن هذا رقم قياسي يمكن أن يعرّض باريس سان جيرمان لخطر الامتثال للعب المالي النظيف.

وكان تجديد عقد مبابي، الذي تم تضمينه جزئيًا، في العام الماضي، أحد الأسباب الرئيسة التي تفسر هذه الزيادة المفرطة.

وقالت “ماركا” إن حقيقة أن جزءًا من عقد مبابي قد تم تضمينه في حسابات، الموسم الماضي، لها تفسير واضح.

وقانون اللعب المالي النظيف الجديد، اعتبارًا من العام المقبل، لن تتمكن الأندية من خلاله من إنفاق أكثر من 70٪ من دخلها على تكوين فريق أو على الرواتب.

وبالتالي، فإن الزيادة في فاتورة رواتب باريس سان جيرمان، أكثر من ذلك بعد تجديد مبابي (ومع عقود نيمار وميسي)، أجبرت الباريسيين على إدخال جزء من رواتبهم في رصيد الموسم الماضي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0