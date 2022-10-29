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سطات.. العثور على جث_ة رضيعة بحاوية للنفايات يُسـائل دُعاة التّحرر

2022-10-29 / 14:15
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أنه تم العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها جثة هامدة بحاوية للنفايات باحدى الاحياء الشعبية بمدينة سطات في ظروف وصفت بالغامضة.

الحادث عجل بفتح تحقيق في الموضوع بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وقد أكدت مصادرنا أن الرضيعة تم العثور عليها جثة هامدة ليتم نقلها صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

ويشار، أن مثل هاته الظاهرة التي باتت تعرفها معظم شوارعنا بالعديد من المدن، خلفت موجة من الاستياء والتذمر بين صفوف العديد من المتتبعين للشأن المحلي والوطني، فيما خرجت أصوات عدة في العديد من المناسبات بتشديد العقوبة والضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء من مقترفي هذه الجرائم الانسانية ضمن ظاهرة مقززة تُسائل دعاة التحرر ومشجعي العلاقات الغير الشرعية خارج إطار بيت الزوجية.

موضوع التخلص من الرضع احياء أو أمواتا، بات يلقي بظلاله المخيفة على المشهد المجتمعي، وهو ما حذر من خلاله المركز المغربي لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المغرب يشهد يوميا ولادة أكثر من 100 طفل مجهول الأب، يعدّ نصفهم مشروع أطفال شوارع، بينما تشهد العديد من الأسر ظواهر تفكك عديدة، يمكن تقدير معدلها بأسرة واحدة جديدة من عشرة أسر في السنة، يذهب ضحيتها بالدرجة الأولى الأبناء، ما يتسبب في القذف بهم نحو الشوارع، بلا معيل، وأحيانا بلا مأوى.

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