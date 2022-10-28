Ahly's players celebrate with the trophy of the Egyptian Super Cup after winning over Zamalek at the Hazza bin Zayed stadium in al-Ain on October 28, 2022. (Photo by Ryan LIM / AFP)

الأهلي بطلا للسوبر بثنائية نظيفة في مرمى الزمالك

2022-10-28 / 21:55
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هبة بريس

توج الأهلي بطلا للكأس السوبر المصرية، في كرة القدم، للمرة الثانية عشرة في تاريخه بفوزه على غريمه التقليدي، الزمالك بطل الدوري والكأس، 2-صفر الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وتقدم الأهلي عن طريق الوافد الجديد، البرازيلي، برونو سافيو (39) في أول أهدافه منذ انتقاله هذا الصيف من بوليفار البوليفي، وأضاف الثاني بفضل البديل كريم فؤاد (90+1).

وحرم الأهلي مدرب الزمالك البرتغالي المخضرم جيزوالدو فيريرا (76 عاما) الذي قاده إلى ثنائية الدوري والكأس مرتين موسمي 2014-2015 و2021-2022، من إحراز الكأس السوبر المصرية، للمرة الثانية، بعدما كان أسقطه على ملعب هزاع بن زايد أيضا في 2015 بنتيجة 3-2.

استهل الزمالك الشوط الأول مسيطرا بفضل تحركات الثنائي إمام عاشور وأحمد السيد ” زيزو”، ليرسل الأخير تمريرة طويلة حولها محمد عبد الغني رأسية سيطر عليها محمد الشناوي (12)، قبل أن يرد محمد عبد المنعم برأسيةعلت عارضة محمد عواد (19).

وشهدت الدقيقة 23 فرصة ضائعة للأهلي بعدما مر عبد القادر من عمر جابر والتونسي حمزة المثلوثي ومرر عرضية متقنة سددها طاهر علت عارضة عواد بقليل.

وأجرى الزمالك تغييرا اضطراريا بخروج أحمد فتوح مصابا ونزول سيد عبد الله “نيمار” (30)، في حين ترجم الاهلي سيطرته بهدف اول عن طريق سافيو الذي راوغ عبد الغني وسدد كرة على يمين عواد (39).

ضغط الزمالك مع بداية الشوط الثاني لإدراك التعادل، وكاد زيزو الخالي من الرقابة يسجل بعدما تلقى تمريرة عرضية من البديل مصطفى شلبي سددها من داخل منطقة الجزاء علت عارضة الشناوي (57)، ليرد عمرو السولية بعد ثلاث دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الايمن لمرمى عواد، قبل أن يسدد زيزو من خارج منطقة الجزاء كرة ارتطمت بالعارضة وخرجت الى ركلة مرمى (63).

وعادت السيطرة للأهلي بفعل تغييرات مدربه السويسري مارسيل كولر، وفي الدقيقة 73 أرسل البديل محمد مجدي “أفشة” تمريرة بينية للبديل محمد شريف سددها ابعدها عواد ركنية، ثم بعد دقيقة عرضية من طاهر خلف الدفاع حولها عبد المنعم رأسية لشريف الخالي من الرقابة سددها سيطر عليها عواد، ليعود الأخير ويبعد بصعوبة تسديدة للاعب ذاته (77).

وأنقذ الشناوي مرماه بإبعاد تسديدة زيزو من ركلة حرة مباشرة إلى ركنية بصعوبة في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وبعد عدة تمريرات أرسل طاهر عرضية متقنة مرت من دفاع الزمالك لتجد المتابع كريم فؤاد سددها في المرمى الخالي.

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