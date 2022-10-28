هل يلغي المغرب حالة الطوارئ الصحية؟
قررت الحكومة المغربية، الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية التي أُعلنت في شهر مارس من العام ٢٠٢٠ لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى متم شهر نوفمبر المقبل، دون أن تستبعد إمكانية إلغائها عند متم ذلك التمديد.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أنه يمكن للمغرب أن يرفع حالة الطوارئ الصحية بالنظر إلى الحالة الوبائية والمناعة المكتسبة داخل المغرب وفي العالم ككل.
وتابع حمضي أن “الحالة الوبائية في المغرب تعرف انتشارا ضعيفا للفيروس وهو مؤشر مهم لتطور الجائحة في البلاد”، مضيفا أن “أكثر من ثلثي المغاربة ملقحون ونسبة كبيرة أصيبت بمرض كوفيد 19”.
وتابع حمضي مبرزا في السياق أن “أغلبية المغاربة يتوفرون على مناعة عن طريق الإصابة بالمرض وأيضا اللقاح وهي مناعة مشتركة أظهرت دراسات عديدة قوتها في حماية المجتمع والمنظومة الصحية”.
وأضاف المتحدث بأن الحالة الوبائية في العالم ككل في تحسن كبير وأن أغلبية سكان العالم أصيبوا بمرض كوفيد وثلثا العالم ملقحون، مشددا على أن هذه المؤشرات تظهر عدم وجود متحور أخطر أو أكثر شراسة من أوميكرون.
وعما إذا كان هناك احتمال لظهور أي متحور خطير للفيروس، قال حمضي “الاحتمال ضعيف جدا ويسمح هذا الضعف برفع حالة الطوارئ الصحية رغم استمرار الجائحة”، معتبرا أن المغرب “يعيش آخر أسابيع حالة الطوارئ الصحية”.يقول حمضي لاصوات مغاربية
15 تعليقات
طوارئ ديال الغلاء لي قهرتنا فهاد البلاد
خليوها ممدودة إلى يوم القيامة بلا صداع الرأس…..
علاش يمدد حالة الطوارىء
وليه حنا فحالة الطوارئ هههه
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية الى يوم القيامة.
لا حوة ولا قوة الا بالله
ديرو لينا تمديد طوارئ الاسعار راه تهلكنا
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم الطوارئ الصحية ولا الأسعار الملتهبة
علاه باقية شي حالة الطوارئ ليهديكم داكشي مشا مع العثماني
مكيناش حالت طوارئ الغلاء المعيشي للمواطنين
والهشاشة والفقر امتا غتسالي في هاد البلاد
محد الغلا كائن غتبقى حالة الطوارء
لم تكن حالة الطوائ بداعي صحة العباد، بل كانت استغلالا سلطويا بشعا لوباء أقل خطورة من عدة أوبئة صحية واجتماعية و أخلاقية تنخر البلاد.
لذلك أراهن أن هذا الوضع الشاذ لن يرفع لا الشهر القادم ولا العام القادم، أما الخبير المتكلم في المقال فقد انتهى دوره و دور أمثاله من أعضاء اللجنة العلمية مباشرة بعد فرض حالة الطوارئ و إجبارية التلقيح.