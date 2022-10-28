طانطان.. إحباط عملية للهجرة السرية وتوقيف 32 مرشحا
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة، وتوقيف 32 مرشحا، من ضمنهم ستة مواطنين مغاربة و26 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وقد تم إجهاض هذه العملية بمنطقة الرميلة الساحلية التابعة للجماعة القروية الشبيكة، جنوب مدينة طانطان بحوالي 40 كيلومتر، حيث مكنت إجراءات التفتيش من حجز قارب مطاطي، ومحرك بحري، و21 إطار مطاطي “chambres à air”، وثلاث سترات للنجاة، فضلا عن 12 حاوية بنزين سعة كل واحدة 20 لترا.
وقد تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف جميع المتورطين في تنظيم هذه العملية، والكشف عن ارتباطاتها بشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
10 تعليقات
يجب على السلطات الإستخبارية والأمنية ان تكافح بكل طاقاتها ومجهوداتها في الحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
شكرآ على السلطات الإستخبارية والأمنية بالمجهودات المبذولة لمواصلة الحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية.
يجب على السلطات القضائية ان تحكم على هؤلاء العصابة وتاذيبهم على هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في حق الضحايا الأبرياء الذين يموتون بسبب الفقر والهشاشة عبر قوارب الموت ويضحي بانفسهم ويأكلهم الحوت الأزرق من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وحسبنا آلله ونعم الوكيل…
رغم هذه المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرف السلطات الأمنية لمحاربة الهجرة السرية عبر قوارب الموت فهي غير كافية لأن الحل الوحيد بين يدي الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن ما يقع لشبابنا واطفالنا القاصرين الذين يضحون بانفسهم من أجل عيشة كريمة. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على إسبانيا أن تعزيز التعاون فيما بيننا وبينهم حتى نحارب هذه الظاهرة التي كثرت بكثرة في الحدود البحرية المجاورة مع إسبانيا والتي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء عبر قوارب الموت ..
البطالة والتشرد وقلة فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا هم من يلتجؤون إلى الهجرة السرية عبر قوارب الموت أو بطرق غير شرعية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لو كانت الدولة توفر فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا لما التجؤوا إلى الهجرة السرية ؛ والحل الوحيد بين يدي الحكومة… ولكم واسع النظر!!!
يجب إعادة برنامج العودة الطوعية للفئات الهشة من المهاجرين الغير الشرعين وتعزيز التعاون وتطوير جنوب جنوب ونكونوا شيئا ما خففنا من هذه الظاهرة الهجرة السرية..
يجب تكثير الأمن بتلك المناطق الصحراوية لمحاربة الهجرة السرية الغير الشرعية من أجل سلامة المهاجرين الذين يضحون بانفسهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على الحكومة أن ترى الصور وفيديوات باعينها وترى المعانات الصعبة التي يعيشها المهاجرين الغير الشرعين والمعاملة القسوة التي تعاملها السلطات الإسبانية معهم عند وصولهم بقوارب مطاطية حدث ولا حرج هذه هي الرسالة التي يجب أن تصل الى الحكومة….