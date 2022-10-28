عمر هلال: إيران أصبحت تهدد استقرار منطقتنا

2022-10-28 / 12:41
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هبة بريس

أكد عمر هلال، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، أن دول المغرب العربي تواجه تهديدات خطيرة لأمنها القومي على خلفية توغل غير مسبوق في الإقليم لإيران وميليشيا حزب الله التابعة لها.

وذكر عمر هلال في حديثه خلال مؤتمر صحافي في نيويورك بعد جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن “إيران وحزب الله اليوم لديهما وجود في منطقة “تيندوف” وشمال إفريقيا، مشيرا الى أنهما بصدد الانتقال من تدريب مقاتلي البوليساريو إلى تسليحهم.

وأشار السفير المغربي إلى أن ذلك “تطور خطير للغاية، وأرجو أن يدرك العالم كله أن إيران وبعد أن قوضت استقرار سوريا واليمن و العراق ولبنان هي الآن بصدد زعزعة استقرار منطقتنا.. ليس المغرب وحده المعني بهذا بل كل دول المنطقة”، حسب تعبيره.

واعتبر هلال أن تزويد جبهة البوليساريو الانفصالية بمسيرات إيرانية “تحول جيوسياسي” ويشكل منعطفاً جديداً على الصعيد العسكري، مشددا على أن “المغرب سيرد بقوة وسيتعاطى مع تبعاته”.

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