محرك البحث “غوغل” يخلد ذكرى الحاجة الحمداوية

2022-10-28 / 12:21
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هبة بريس

خصص محرك البحث الشهير (غوغل) واجهته بالمغرب، اليوم الجمعة، لتخليد ذكرى أيقونة فن العيطة المغربية، الفنانة الراحلة الحاجة الحمداوية.

وتزينت واجهة العملاق (غوغل) ب(لوغو) محرك البحث مرفوقا ببورتريه مرسوم للحاجة الحمداوية وهي تحمل “البندير” الذي ظلت توظفه في مختلف الحفلات التي كانت تحييها وتشارك فيها.

ويتيح النقر على هذا ال(لوغو) إمكانية الولوج إلى روابط وصفحات على الويب تعرض لسيرة ومسيرة الفنانة الراحلة التي شكلت إحدى العلامات الفارقة في تاريخ الفن الشعبي المغربي.

وتوفيت الفنانة الشعبية الحاجة الحمداوية يوم 5 أبريل 2022 بالرباط. وارتبط اسم الراحلة بشكل وثيق بفن العيطة منذ ستينيات القرن الماضي.

وقدمت الراحلة على مدى تاريخها الفني الطويل العديد من الأغاني الناجحة، من قبيل (دابا يجي دابا)، و(هزو بينا لعلام) و(ماما حياني)، و(منين أنا منين انتا).

يشار إلى أن محرك البحث (غوغل) سبق واحتفى بالعديد من الشخصيات المغربية. كما أنه يحتفي كل سنة بعيد استقلال المغرب وبأعياد وطنية.

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