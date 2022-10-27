إسرائيل: المغرب ضيف شرف مهرجان سينما الجنوب بسديروت

هبة بريس

يحتفي مهرجان سينما الجنوب الذي تحتضنه مدينة سديروت بإسرائيل في دورته لهذا العام التي تعقد من 6 الى 10 نونبر بالسينما المغربية.

وقال المنظمون في بيان ”يسعدنا أن نرحب هذا العام بألوان جريئة وصور وسحر الثقافة المغربية، ونقدم لكم برنامجا خاصا يتجلى في السينما المغربية المعاصرة“.

وسيتم خلال دورة هذه السنة عرض أفلام للمخرج هشام العسري بحضوره، علاوة على تنظيم ندوة حول السينما المغربية بحضور نقاد وسينمائيين مغاربة.

وفي إطار مهرجان سينما الجنوب، سيجري العرض الأول للأفلام المنجزة ضمن مشروع “تذكر مراكش“، والذي يتناول موضوع ”يهود مراكش بين اليوم والأمس“.

ويتعلق الأمر بخمسة أفلام وثائقية قصيرة بإنتاج مشترك بين مدرسة الفنون السمعية البصرية بسديروت وبرنامج ماهر لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في بنكرير وصندوق جيشر للأفلام المتعددة الثقافات Gesher Multicultural Film Fund.

وتقدم هذه الأفلام القصيرة تصورات ووجهات نظر متنوعة حول الطائفة اليهودية في ملاح مراكش، حيث بقي منها قلة قليلة فقط.

وبحسب المنظمين، فإن التركيز على السينما المغربية في مهرجان سينما الجنوب نابع عن الحنين والشوق. فضمن الأجيال الأخيرة منذ مغادرة اليهود للمغرب، تشكلت فجوة في ذاكرة اليهود المغاربة عن مغربهم، والآن وبالتعاون مع العديد من الكيانات في إسرائيل والمغرب، الخاصة والعامة، بدأت عملية التقويم ويعد مشروع “تذكر مراكش” مساهمة كبيرة في هذه العملية.

ومن جانب آخر، يستضيف المهرجان هواة سينما ومختصين على الخصوص من مهرجان الهجرة في أكادير، وسيتم تنظيم جلسة نقاش خاصة عن السينما المغربية المعاصرة يستضيفها الدكتور سمير بلعياشي وقراءات شعرية مع شعراء إسرائيليين من أصل مغربي، يستضيفها الشاعر وعميد مدرسة الفنون السمعية والبصرية بسديروت Sami Shalom Chetrit سامي شالوم شيتريت.

ومن جهة أخرى تشارك في مهرجان سينما الجنوب المخرجة سيمون بيتون التي ستقدم فيلمها الجديد “زيارة”. كما سيعرف المهرجان عرضا لأول مرة لأفلام قصيرة من المدرسة العليات للفنون البصرية بمراكش بحضور فنسنت ميليلي، مدير المدرسة.

كما تشارك في المهرجان المخرجة إيزا جنيني التي ستكون ضيف شرف لتتحدث عن تجربتها كيهودية مغربية صانعة أفلام في قرى وجبال المغرب.

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