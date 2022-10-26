ليفربول يطيح بأياكس ويبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال

هبة بريس _ متابعة

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى ثمن النهائي، بفوزه على مستضيفه أياكس الهولندي بثلاثية نظيفة، الأربعاء، في المرحلة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف “الريدز” كل من المصري محمد صلاح (42) والأوروغواياني داروين نونيز (49) وهارفي إليوت (52).

وبصم النجم المصري محمد صلاح على هدفه السادس في آخر 4 مباريات بأمجد الكؤوس الأوروبية.

وهو الانتصار الرابع لليفربول، مقابل خسارة واحدة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي المتصدّر والفائز على غلاسكو رينجرز (3-0)، وتسع أمام أياكس الثالث الذي سيتنافس مع الفريق الأسكتلندي الباحث عن أولى نقاطه على بطاقة الدوري الأوروبي.

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