ليفربول يتأهل إلى ثمن النهائي في “الأبطال”

2022-10-26 / 22:25
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هبة بريس _ وكالات

بلغ ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3-صفر الأربعاء على ملعب “يوهان كرويف أرينا” في أمستردام في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل المصري محمد صلاح (42) والأوروغوياني داروين نونييس (49) وهارفي إيليوت (52) الأهداف.

وكان ليفربول بحاجة إلى التعادل فقط لحجز بطاقته إلى ثمن النهائي، لكنه حقق الفوز الرابع توالياً معززاً وصافته للمجموعة برصيد 12 نقطة قبل القمة المرتقبة الثلاثاء المقبل على ملعب “أنفيلد” على الصدارة مع نابولي الإيطالي الذي حقق فوزه الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه رينجرز الاسكتلندي 3-صفر

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