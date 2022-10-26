إنتر يبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال وينهي حلم برشلونة

هبة بريس _ رياضة

تأهل فريق إنتر الإيطالي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه الباهر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي برباعية نظيفة اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن المسابقة.

وسجل رباعية إنتر كل من الأرميني هنريك مخيتاريان (35) والبوسني إدين دجيكو (42 و66) والبلجيكي روميلو لوكاكو (87).

وهو الفوز الثالث للـ”إنتر” مقابل تعادل وهزيمة ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني ويضمن العبور إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.

وحكمت هذه النتيجة على برشلونة الإسباني الثالث برصيد 4 نقاط والذي يواجه لاحقا ضيفه بايرن ميونيخ الألماني المتصدّر (12 نقطة) بالانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي بغض النظر عن نتيجة القمّة إذ يتذيّل فيكتوريا بلزن ترتيب المجموعة دون نقاط.

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