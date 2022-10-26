أولياء الطلبة العائدين من أوكرانيا يتهمون ميراوي بـ”التنمر”

هبة بريس _ ع عياش

أثار تصريح منسوب لوزير التعليم العالي المغربي حول مستوى الطلبة العائدين من أوكرانيا ممن تقدموا لاجتياز مباريات ولوج كليات الطب، جدلا واسعا .

التصريح أجج الصراع بين الوزير واولياء الطلبة بعدما نقل عز الاول قوله أن مستوى الطلبة العائدين من أوكرانيا كان ضعيفا من خلال ما أفرزته نتائج المباراة التي تم تنظيمها بكليات الطب، كما أن معظمهم لم يتقدم لاجتياز مباراة الولوج بهذه الكليات الخاصة

التصريح اعلةه دفع “الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا” إلى الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان غدا الخميس.

واعتبرت جمعية أمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا في بلاغ لها، الإثنين، أن ذلك التصريح “ينم على التنمر والتمييز تجاه أبناء شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن”، داعية أسر وعائلات طلبة المغرب في أوكرانيا وخريجي جامعات ومعاهد أوروبا الشرقية سابقا، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان غدا الخميس.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي، عبد اللطيف ميراوي، قال في مؤتمر صحفي حول الدخول الجامعي، الشهر الماضي، إن المشكل في هذا الملف يخص طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، معتبرا أن وزارته أوجدت حلا بإدماجهم في الجامعات الخاصة عبر اجتياز امتحان الولوج إليها او اتمام دراستهم عن بعد في الجامعات الأوكرانية

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