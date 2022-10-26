إخلاء سبيل زوج دنيا بطمة بكفالة مالية

2022-10-26 / 16:23
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نجلاء مزيان

كشف مصدر لجريدة هبة بريس الالكترونية عن مستجدات في قضية الفنانة المغربية دنيا بطمة و زوجها البحريني محمد الترك المتعلقة بالخيانة الزوجية.

و أفاد المتحدث ذاته، أنه تم متابعة كل من محمد الترك و فتاة تدعى “وصال” في حالة سراح مؤقت، فيما قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيلهما مقابل كفالة قدرها 10 آلاف درهم بالنسبة للترك و 5000 آلاف درهم لوصال.

و الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة قامت صباح يومه، بوضع شكاية جديدة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش.

و يشار أن خريجة أرب أيدول، سبق أن تقدمت بمجموعة من الشكايات في حق زوجها، و التي تتضمن مجموعة من الاتهامات أبرزها خيانة الأمانة و التشهير بالإضافة إلى دعوى الطلاق .

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