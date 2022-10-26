الدكالي يتنازل عن شكايته ضد “طوطو” وزهراش يناشد الصحفي “التيجيني”

نجلاء مزيان

أعلن دفاع الرابور المغربي طه فحصي عن تنازل كل من الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي، وعبد الله عصامي، ومولاي أحمد العلوي، و عبد العاطي أمنا عن شكايايتهم المقدمة في حق “طوطو”

و وجه دفاع الرابور المغربي شكر خاص لهم خلال تصريحه الأخير قائلا :”شكرا للفنانين الكبار بفنهم و عطائهم و انتاجهم الفني، واليوم غادي يزيدو يكبرو فعين شريحة مهمة من الشباب لي هم جمهور ديال الراب، و غايعرفو أنه مكاينش غير فنهم كتعبير من التعبيرات الفنية في مجتمعنا،الفنان المغربي عريق بتاريخ هذه الدولة العريقة”.

و وعد المتحدث ذاته، متتبعي قضية “طوطو”، أن الأخير في حال إطلاق سراحه، سيقوم بندوة صحفية يعتذر من خلالها لرموز الفن المغربي “اعتذار رسمي و علني”.

و ناشد الأستاذ عبد الفتاح زهراش، الصحفي محمد التيجيني من أجل التنازل عن شكايته، التي تضمنت التهديد و الإهانة، مشيرا إلى أن والد طوطو يرقد حاليا بإحدى المصحات الخاصة بعد تدهور حالته الصحية.

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