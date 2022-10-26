الدكالي يتنازل عن شكايته ضد “طوطو” وزهراش يناشد الصحفي “التيجيني”

2022-10-26 / 13:06
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نجلاء مزيان

أعلن دفاع الرابور المغربي طه فحصي عن تنازل كل من الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي، وعبد الله عصامي، ومولاي أحمد العلوي، و عبد العاطي أمنا عن شكايايتهم المقدمة في حق “طوطو”

و وجه دفاع الرابور المغربي شكر خاص لهم خلال تصريحه الأخير قائلا :”شكرا للفنانين الكبار بفنهم و عطائهم و انتاجهم الفني، واليوم غادي يزيدو يكبرو فعين شريحة مهمة من الشباب لي هم جمهور ديال الراب، و غايعرفو أنه مكاينش غير فنهم كتعبير من التعبيرات الفنية في مجتمعنا،الفنان المغربي عريق بتاريخ هذه الدولة العريقة”.

و وعد المتحدث ذاته، متتبعي قضية “طوطو”، أن الأخير في حال إطلاق سراحه، سيقوم بندوة صحفية يعتذر من خلالها لرموز الفن المغربي “اعتذار رسمي و علني”.

و ناشد الأستاذ عبد الفتاح زهراش، الصحفي محمد التيجيني من أجل التنازل عن شكايته، التي تضمنت التهديد و الإهانة، مشيرا إلى أن والد طوطو يرقد حاليا بإحدى المصحات الخاصة بعد تدهور حالته الصحية.

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