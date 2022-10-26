هل دخلت شيرين في غيبوبة؟.. مدير أعمالها يكشف المستجدات

2022-10-26 / 09:55
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هبة بريس - وكالات

لا تزال أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب تفرض نفسها على منصات التواصل الاجتماعي خاصة مع تواتر وتسارع الأنباء.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن تدهور الحالة الصحية لشيرين، ودخولها في غيبوبة، الأمر الذي نفاه ميمي فؤاد مدير أعمالها.

وقال فؤاد في تصريحات محلية إن المطربة شيرين عبدالوهاب في حالة صحية جيدة، ولا صحة لما صدر عن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بشأن دخولها في غيبوبة، مطالبا بعدم تصديق الشائعات التي تتناقلها السوشيال ميديا

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