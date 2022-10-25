مذكرة تفاهم تجمع جماعة فاس وجماعة سنغالية

ع محياوي _ هبة بريس

في إطار علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تربط جماعة فاس بالعديد من المدن الأفريقية، استقبل صبيحة يومه الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 د. عبد السلام البقالي رئيس مجلس جماعة فاس السيد PALLA SAM عمدة جماعة Fann-Point E- Amitié السنغالية مرفوقا بوفد رفيع المستوى. بحضور السيد طارق الودغيري نائب رئيس مجلس عمالة فاس والسيدة ثريا فراج رئيسة لجنة العلاقات العامة والشراكة والتعاون.

وتوجت هذه الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم لأجل الصداقة والتعاون رغبة من المدينتين في الإسهام بفعالية في تعزيز العلاقات التاريخية و الأخوية والروحية التي تربط المملكة المغربية و جمهورية السنغال الشقيقة، ونظرا لإرادتهما القوية في الإنخراط الكامل في سياق التعاون المتقدم الذي يربط البلدين، وكذا اهتمامهما المشترك لتعزيز وتطوير التعاون جنوب-جنوب.

وتهدف هذه المذكرة إلى رغبة الجانبين، إلى تكثيف التعاون، في إطار روح من التضامن والتقارب والانفتاح والصداقة وتبادل الخبرات والتجارب، وذلك عبر تشجيع مبادرات التعاون في عدة مجالات تهم التنمية الثقافية والسياحية، الصحة، تشجيع قطاع الصناعة التقليدية، التربية والتكوين، وكذا بعض النقط المتعلقة بالبنيات التحتية وخاصة التطهير السائل وتدبير النفايات.

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