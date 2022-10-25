خاص..فاتن اليوسفي و علاء أكعبون ينفيان انضمامهما إلى طاقم “سلمات ابو البنات”

2022-10-25 / 21:23
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

نفى المخرج المغربي علاء أكعبون عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس الالكترونية، الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي و التي تفيد انضمامه إلى طاقم المسلسل الرمضاني “سلمات ابو البنات” ، مستغربا من هذه الإشاعات و كذا مصدرها.

و بدورها السيناريست فاتن اليوسفي، نفت كل الأخبار المتداولة حول كتابتها للجزء الخامس من المسلسل الدرامي “سلمات ابو البنات”، كاشفة أنها بصدد التحضير للجزء الثاني من المسلسل الرمضاني “لمكتوب”.

و أضافت قائلة:” هشام الجباري صديق عزيز و كتجمعني به علاقة طيبة، نفس الأمر بالنسبة للمنتجة فاطنة بنكيران لي كنحترمها و نقدرها بزاف، و كنتمى لهم كل التوفيق و النجاح”.

و اختتمت السيناريست المغربية حديثها، “اشتغلنا أنا و علاء أكعبون في الجزء الثاني من ولاد العم، و بالتالي ممكن يكونو الناس وقع ليهم خلط فقط”.

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