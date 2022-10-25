نائبة عربية بالكنيست تنعى شهداء نابلس

هبة بريس _ وكالات

أثارت نائبة عربية في الكنيست (البرلمان)، الثلاثاء، ضجة في إسرائيل إثر نعيها فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ووصفتهم بـ”الشهداء”.

والثلاثاء، شارك الآلاف في تشييع جثامين 5 شهداء فلسطينيين قتلتهم إسرائيل، الليلة الماضية، خلال عملية عسكرية في البلدة القديمة من نابلس، وبينهم وديع الحوح (31 عاما) الذي تقول تل أبيب إنه قائد مجموعة “عرين الأسود” المسلحة.

وقالت النائبة عن “القائمة المشتركة” عايدة توما سليمان “نابلس تودع شهداءنا اليوم، شعبنا الفلسطيني يودع شهداءه”.

وأضافت سليمان في تدوينة أرفقتها بصورة جنازة الشباب الخمسة: “كلما صعد الاحتلال جرائمه، تصاعدت المقاومة. درس أساسي في تاريخ الشعوب”.

وشن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس هجوما على سليمان قائلا عبر “تويتر”: “أخجل من المسؤولين المنتخبين الذين يدعمون الإرهابيين وعلى استعداد للسماح لهم بمواصلة سفك دماء المواطنين الإسرائيليين”.

وتابع “عضو الكنيست عايدة توما سليمان تثبت مرة أخرى أن القائمة المشتركة لا يمكن دمجها في الحكومة ولا يمكن الاعتماد عليها في تشكيلها. أمن إسرائيل يسبق تشكيل الائتلاف”.

وأردف “فخور بعمليات جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التي تمنع الإرهاب. سيستمرون في تلقي الدعم الكامل لعملهم١

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