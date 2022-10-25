لقجع : إصلاح الضريبة على الدخل لا يعني الزيادة في الأجور

هبة بريس _ الرباط

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بالرباط، أن إصلاح الضريبة على الدخل الذي جاء في قانون مالية سنة 2023 هو إصلاح شامل، مشددا على أنه لا يعني بأي شكل من الأشكال الزيادة في الأجور.

كلام لقجع جاء خلالى، رده على أسئلة الصحافيين المتعلقة بالضريبة والتي قال فيها ” إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات بمختلف القطاعات في إطار الاتفاق الاجتماعي الذي تم يوم 30 أبريل مع النقابات الأكثر تمثيلية، موضحا أن هذه الإجراءات تقدر بـ9,2 مليار درهم، منها 2 مليار درهم موجهة للضريبة على الدخل، فضلا عن تحسين الدخل عبر مراجعة الأجور لفائدة الأطباء وأساتذة التعليم العالي وبعض القرارات المتخذة في ما يخص قطاع التربية الوطنية التي خصص لها مبلغ 6,7 مليار درهم.”

وأضاف لقجع، أنه لم يتم الاتفاق في 30 أبريل على الرفع من أجور جميع القطاعات في سنة 2023، مشيرا إلى أن المنهجية التي اتبعتها الحكومة هي مناقشة الإصلاح الشامل للقطاع وليس الزيادة في الأجور فقط.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0