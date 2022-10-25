حصيلة قت_لى وجرحى حوادث السير خلال أسبوع

هبة بريس _ و م ع

لقي 25 شخصا مصرعهم، وأصيب 2229 آخرون بجروح، إصابات 84 منهم بليغة، في 1663 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 44 ألفا و 838 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و543 محضرا أحيل ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 36 ألفا و295 غرامة صلحية. ‏

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و787 ألفا و025 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و586 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و543 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 177 مركبة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0