وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق آشتون كارتر

هبة بريس _ وكالات

توفي آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، عن عمر ناهز 68 عاما.

وقالت أسرته في بيان يوم الثلاثاء، إنه توفي مساء الاثنين بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

وساعد كارتر الذي خدم خلال العامين الأخيرين من إدارة أوباما، في الإشراف على الاستراتيجية العسكرية الأميركية لمحاربة “داعش” من سوريا والعراق.

وتولى كارتر منصب وزير الدفاع في الفترة من فبراير 2015 إلى يناير 2017، وفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وبعد أن ترك الخدمة العامة، ترأس كارتر مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد.

وذكرت “سي إن إن” أن كارتر وأثناء قيادته للبنتاغون، أشرف على السنوات الأخيرة من التدخل الأمريكي في أفغانستان تحت رئاسة أوباما والجهود الأمريكية لمحاربة صعود داعش في الشرق الأوسط، والتي شملت نشر القوات الأمريكية.

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