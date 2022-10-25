وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق آشتون كارتر

2022-10-25 / 18:18
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هبة بريس _ وكالات

توفي آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، عن عمر ناهز 68 عاما.

وقالت أسرته في بيان يوم الثلاثاء، إنه توفي مساء الاثنين بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

وساعد كارتر الذي خدم خلال العامين الأخيرين من إدارة أوباما، في الإشراف على الاستراتيجية العسكرية الأميركية لمحاربة “داعش” من سوريا والعراق.

وتولى كارتر منصب وزير الدفاع في الفترة من فبراير 2015 إلى يناير 2017، وفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وبعد أن ترك الخدمة العامة، ترأس كارتر مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد.

وذكرت “سي إن إن” أن كارتر وأثناء قيادته للبنتاغون، أشرف على السنوات الأخيرة من التدخل الأمريكي في أفغانستان تحت رئاسة أوباما والجهود الأمريكية لمحاربة صعود داعش في الشرق الأوسط، والتي شملت نشر القوات الأمريكية.

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‫11 تعليقات

  6. الموت امام الجميع مهما كانوا وكم عاشو لابد ان يموت وهناك حيث العدالة اللألاهية .

  10. دماء ملايين البشر في رقبته وزير دفاع دولة الإرهاب والفتن والتحريض والطائفيةوالحرب في العالم أميركا…

  11. دماء،ملايين المسلمين في،رقبته أمريكا دولة الإرهاب والفتن والطا،ءفية دعش،وغيرهم أمريكا هي التي صنعتهم حتى يبقى المسلمون يقتلون بعضهم البعض وحتى تبيع الأسلحة بالثمن،التي تريد ولكن هيهات هيهات المحكمة الإلهية في انتظارهم اين،وزير الدفاع المجرم رمسفيلد،اي وزير الخارجية المجرم كولن بأول اين بوش،الاب ثم اين ثم اين ثم اين، والباقين في الطريق أوباما المجرم المرتد وبوش،الابن سفاك الدماء ان الله لاينسى والله يمهل ولايهمل، البشر،حاليا يعيش،مابين،الستين والسبعين،ويفعل،ما لايفعله،الاجيال القديمة،،التي،كانت تعيش،مءات السنوات

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