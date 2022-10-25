برلمانيون ينتقدون نموذج “طوطو” و”البولفار”.. وبنسعيد: “

هبة بريس - الرباط

انتقد عدد من المستشارين البرلمانيين، ما وصفوه ب”الترويج” لنموذج “طوطو” و”أحداث البولفار” للشباب المغربي.

ودق المستشارون ناقوس الخطر، بخصوص الترويج لهذه النماذج التي اعتبروها تشكل خطرا وصورة متناقضة مع قيم بلادنا وأسسها.

من جهته رد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على تعقيبات البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، بالقول “الاشكالية ديال الشباب في الشارع إشكالية حقيقة، حنا بغينا نفتحو مؤسسات لهم ونربحو ثقتهم، غادي يكونو أخطاء من طرفهم لكن المهم هو نثيقو فيهوم شوية بشوية باش نوصلو لقيم تمغربيت ديالنا” وفق قوله

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