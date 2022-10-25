انعقاد المؤتمر السنوي للكونفدرالية الدولية للقروض الفلاحية

2022-10-25 / 13:19
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هبة بريس - الرباط

بتنظيم مشترك من القرض الفلاحي للمغرب و الكونفدرالية الدولية للقروض الفلاحية (CICA)، انعقد المؤتمر السنوي للكونفدرالية الدولية للقروض الفلاحية من 21 إلى 22 أكتوبر في الرباط.

وعرف هذا الحدث، الذي افتتحه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشاركة السيد جان ماري ساندر، رئيس الكونفدرالية الدولية للقروض الفلاحية، والسيد نور الدين بوطيب، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، وعدة شخصيات مهمة وممثلين عن المنظمات البيمهنية والمهنية للقطاع الفلاحي وقطاع الصناعات الغذائية.

وتخللت اليومين اللذين استغرقتهما فعاليات المؤتمر، تنظيم عدة موائد مستديرة، تميزت بمداخلات غنية ونقاشات عالية المستوى حول الإشكاليات الراهنة، ومكنت من تسليط الأنوار على، آثار الأزمة الصحية والطاقية والتحولات العميقة للتجارة العالمية والآفاق المستقبلية للفلاحة على الصعيد العالمي؛ وأيضاً الاستراتيجية الفلاحية الوطنية “الجيل الأخضر” وتطلعاتها الهادفة إلى إرساء فلاحة مغربية مستدامة في سياق مطبوع بانتشار الوباء ونقص المياه وأزمة المواد الأولية.

كما تم التطرق لموضوع التحولات التي يعرفها العالم القروي في المغرب ودور القرض الفلاحي للمغرب في تشجيع ريادة الأعمال وانبثاق طبقة وسطى قروية، وأيضاً تغير المناخ ووقعه على الفلاحة مع التركيز على دور البنوك ومبادراتها في مواكبة الفلاحين من أجل الانتقال في اتجاه أنماط إنتاج فلاحية تأخذ الإكراهات المناخية بعين الاعتبار، بالإضافة إلى الأجوبة التأمينية في مواجهة التغيرات المناخية.

وتأتي هذه الدورة للمؤتمر السنوي للكونفدرالية الدولية للقروض الفلاحية للتأكيد بصورة أكبر على الابتكارات الأكثر ملائمة في مجال التمويل الفلاحي. كما تفتح سبلا جديدة للتفكير بالنسبة لكافة الفاعلين في القطاع البنكي إضافة إلى الآفاق التنموية الواعدة للفلاحة المستدامة والذكية في تعاملها مع المناخ.

كما عرفت هذه الدورة، انتخاب نور الدين بوطيب، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، نائبًا لرئيس الكونفدرالية الدولية للقروض الفلاحية (CICA ) خلال اللجنة التنفيذية والجمع العام المنعقد في 22 أكتوبر على هامش المؤتمر

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