اكتفت بحسام حبيب.. شيرين تلغي متابعة الجميع على صفحتها في “فيسبوك” 

2022-10-25 / 12:24
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هبة بريس - وكالات

ألغت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب متابعة كل الفنانين والزملاء والأشخاص الذين تعرفهم على صفحتها الخاصة في فيسبوك، واكتفت بمتابعة شخص واحد هو زوجها السابق الفنان المصري حسام حبيب.

ورأى البعض أن شيرين تعمّدت القيام بهذه الخطوة للفت النظر إلى فكرة أساسية وهي أن حسام حبيب ليس السبب في ما وصلت إليه، وذلك بعدما تعرض الأخير للكثير من الانتقادات وحملات الهجوم على الرغم من أنه كان قد كشف الكثير في اتصال مع الإعلامي عمرو أديب، وقال إنه حاول كثيرا مع شيرين في موضوع إدمانها على المخدرات وإن عددا كبيرا من الاشخاص كان يستغلها للحصول على أموالها في وقت وقف هو إلى جانبها وساعدها.

شيرين سبق ودافعت عدة مرات عن حسام، ويبدو أنها لا زالت على موقفها وتريد تبرأته من كل الأقاويل.

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