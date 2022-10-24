العلمي يتباحث بالرباط مع “الفريق البرلماني “أوربا المتجددة””

هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي اليوم الإثنين بمقر المجلس، مباحثات مع البرلماني الأوربي والنائب الأول لرئيس الفريق البرلماني “أوربا المتجددة”، السيد مالك أزمني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب يلتقي خلالها عددا من المسؤولين، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية للتعرف على المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب، بأن المباحثات بين الجانبين ركزت، على إبراز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تربط مجلس النواب بالبرلمانيين الأوربيين، حيث أبرز السيد راشيد الطالبي العلمي التجربة المغربية في ظل دستور سنة 2011، والاختصاصات التي أصبح يضطلع بها مجلس النواب خاصة ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية.

كما عرض رئيس مجلس النواب، تطور قضية الصحراء المغربية ومبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة، مشددا على أن الوحدة الترابية للمغرب تحظى بالدعم الإقليمي والدولي.

وقدم الطالبي العلمي في هذا الإطار، معطيات مرقمة حول التطور المتعدد المستويات التي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما أشار إلى نسب المشاركة العالية التي عرفتها هذه الأقاليم في انتخابات شتنبر 2021.

وقد شكل هذا اللقاء، وفق البلاغ، مناسبة تطرق من خلالها السيد الطالبي العلمي إلى العديد من مقومات وخصوصيات النموذج المغربي وما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار، وإيلاء أولوية للعنصر البشري ولقضايا الهجرة والمهاجرين، وانخراط المغرب في العديد من الأوراش الكبرى كالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، مما جعل من المملكة المغربية نموذجا يحتذى به على الصعيدين القاري والدولي.

من جهته، ثمن مالك أزمني، لقاءه برئيس مجلس النواب، مؤكدا على أهمية تقوية جسور الحوار والتواصل البناء والدائم بين البرلمانيين وتقريب وجهات النظر، والتعرف على النموذج المغربي وخصوصيات الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة.

وشدد البرلماني الأوربي والنائب الأول لرئيس الفريق البرلماني أوربا المتجددة، على ما تكتسيه مثل هذه الزيارات واللقاءات من فعالية، إذ تشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومحطة للوقوف عند الحقائق وتدقيق المعطيات، لبناء علاقات برلمانية على أسس صلبة ودائمة قوامها الاحترام المتبادل والنجاعة البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف.

يذكر أن هذا اللقاء عرف حضور أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوربي، ويتعلق الأمر بالنائب هشام ايت مانة والنائبة زينة شاهيم، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب عبد المجيد الفاسي الفهري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

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