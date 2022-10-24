واقع شوارع سطات ومقولة “لاَلة ِزينة وزادْها نور الحمَّام”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

” لالة زينة، وزادها نور الحمَّام”، مقولة شعبية تنطبق على حال مدينة سطات اليوم، فبعد أن تحولت شوارعها إلى حفر ونثوءات، ظهرت في الوقت ذاته ما يشبه خطوط سكك حديدية، بفعل الحفر الممتدة على طولها نتيجة أشغال الحفر من قبل جهات بداعي تقوية الشبكات، فتركت الجمل بما حمل، وظلت الطرقات محفورة دون أن تطالها عملية التبليط والتزفيت محولة المكان إلى خنادق وفخاخ يسهل السقوط فيها.

العديد من رواد الفايسبوك تفاعلوا مع هذا الوضع المزري الذي باتت تعيشه العديد من شوارع المدينة الرئيسية، بنوع من السخرية والاستهزاء، فيما اعتبرها البعض الآخر نتيجة طبيعية لسياسة الترقاع التي تنهجها الجهات المعنية في تعاطيها مع مختلف القضايا التي تهم المواطن السطاتي.

أحد المواطنين تفاعل مع المشاهد معلقا بسخرية قائلا: “مرحبا بالترامواي السطاتي” فيما كتب آخر” مبروك أيضا لأصحاب السيارات الذين سيضطرون الى تغيير العجلات قبل موعدها المحدد”.

كل هذا، والمدينة تعيش تراجعا ملحوظا على كافة المستويات، من قبيل انتشار الدواب دون حسيب ولارقيب، ونقل للمواطنين على متن عربات فلاحية خطيرة تنعدم فيها أدنى شروط السلامة يقودها أطفال صغار ومراهقون، وهم يسابقون الزمن لنقل المواطنين بأثمنة بخسة، يراوغون السيارات والشاحنات، وباعة متجولون عاثوا فسادا وحولوا ساحات المساجد وبعض الأزقة إلى أسواق تعج بالفوضى والصراخ” الخير ومجمع الخير وأحياء أخرى..”، ومحلات ومقاهي ومطاعم التهمت الملك العمومي على حساب سلامة وحياة المواطنين، وأحياء أخرى، وحدائق عمومية تعيش على وقع الظلام الدامس ” حديقة البريد مثلا”، مما جعل العائلات تهجرنها وتستغني عن خدماتها لاسيما مع انتشار ” ظاهرة أصحاب الجانكا والمشروبات الكحولية بوسطها”، وأضواء اشارات المرور ببعض النقاط تتراقص لوحدها، ومنها ما تعيش أعطابا متكررة.

وضع كهذا، يتطلب من الجهات المعنية التحرك لتداركه، والإسراع إلى تأهيل البنيات التحتية بالمدينة، علما أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حذر في دورية سابقة له من نهج سياسة توسيع المدار الحضري على حساب تأهيل البنيات التحتية للمدن.

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