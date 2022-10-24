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للمرة الرابعة… البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

2022-10-24 / 11:57
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هبة بريس - وكالات

فشل البرلمان اللبناني في جلسته، اليوم الاثنين، في انتخاب رئيس للجمهورية.

وتوزعت أصوات النواب في الدورة الأولى لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية على الشكل الآتي: ورقة بيضاء 50 – ميشال معوض 39 – 10 عصام خليفة – 13 لبنان الجديد – ورقة ملغاة 2، وفقا لصحيفة “النهار” اللبنانية.

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يفشل فيها البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد، بعد أن كانت الجلسة الثالثة يوم الخميس الماضي، والتي تعذر فيها حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

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