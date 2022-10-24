محامي شيرين يكشف: كتبت وصيتها قبل سنوات

هبة بريس - وكالات

فجّر المستشار القانوني حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، مفاجأة جديدة أكد فيها كتابة موكلته لوصيتها قبل سنوات.

وقال لطفي في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، إن صاحبة “على بالي”، كتبت وصيتها منذ عدة سنوات وأودعتها عنده.

كما أضاف أن شيرين عزيزة على قلب كل من يعرفها، وقد تجلّى ذلك برصيد الحب الهائل الذي شهدته أزمتها الأخيرة من قبل جمهورها.

إلى ذلك، أكد أنه يعتز بثقة الفنانة، التي دفعتها إلى إيداع هذه الوثيقة الهامة عنده.

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