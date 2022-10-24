محامي شيرين يكشف: كتبت وصيتها قبل سنوات

2022-10-24 / 10:05
0
هبة بريس - وكالات

فجّر المستشار القانوني حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، مفاجأة جديدة أكد فيها كتابة موكلته لوصيتها قبل سنوات.

وقال لطفي في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، إن صاحبة “على بالي”، كتبت وصيتها منذ عدة سنوات وأودعتها عنده.

كما أضاف أن شيرين عزيزة على قلب كل من يعرفها، وقد تجلّى ذلك برصيد الحب الهائل الذي شهدته أزمتها الأخيرة من قبل جمهورها.

إلى ذلك، أكد أنه يعتز بثقة الفنانة، التي دفعتها إلى إيداع هذه الوثيقة الهامة عنده.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “جبير مجاهد” يوقع كتابه “الفيلم الوثائقي: قضايا وأفكار

“جبير مجاهد” يوقع كتابه “الفيلم الوثائقي: قضايا وأفكار

2022-10-23 / 21:51
Photo of طوطو :” كنقدم إعتذاري للجمهور و حنا ماشي ناس خايبين”

طوطو :” كنقدم إعتذاري للجمهور و حنا ماشي ناس…

2022-10-23 / 13:13
Photo of انطلاق المهرجان السينمائي الاورو افريقي الثالث بتيزنيت بعدة تكريمات

انطلاق المهرجان السينمائي الاورو افريقي الثالث بتيزنيت بعدة تكريمات

2022-10-22 / 16:31
Photo of المخدرات والطلاق وعلاقة شيرين بأسرتها.. حسام حبيب يخرج عن صمته

المخدرات والطلاق وعلاقة شيرين بأسرتها.. حسام حبيب يخرج عن…

2022-10-22 / 10:31
Photo of “نشر الغسيل” بمنصات التواصل الاجتماعي.. هل يساهم في نهاية مسيرة الفنان؟

“نشر الغسيل” بمنصات التواصل الاجتماعي.. هل يساهم في نهاية…

2022-10-21 / 16:29
Photo of بعد نجاح أغانيه الأخيرة.. “الشاب الهندي” يتحصل على الإقامة الذهبية و يقوم بجولة دولية

بعد نجاح أغانيه الأخيرة.. “الشاب الهندي” يتحصل على الإقامة…

2022-10-21 / 13:50
Photo of بتهمة السب والقذف..مريام فارس تجر فارس كرم إلى القضاء

بتهمة السب والقذف..مريام فارس تجر فارس كرم إلى القضاء

2022-10-21 / 11:22
Photo of “سينما المجتمع” ..تكريم سعاد خويي و حسن مكيات

“سينما المجتمع” ..تكريم سعاد خويي و حسن مكيات

2022-10-20 / 19:00
Photo of عقب إيقافه..منتجو “زنقة كونتاكت”: نأمل في إصلاح سوء الفهم

عقب إيقافه..منتجو “زنقة كونتاكت”: نأمل في إصلاح سوء الفهم

2022-10-20 / 18:56
Photo of بسبب تضمنه ل”أغنية انفصالية”.. إيقاف عرض “زنقة كونتاكت” بالقاعات السينمائية

بسبب تضمنه ل”أغنية انفصالية”.. إيقاف عرض “زنقة كونتاكت” بالقاعات…

2022-10-20 / 13:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق