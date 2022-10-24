بنسعيد ولقجع يترأسان المباراة النهائية لدوري “الطريق إلى المونديال”

هبة بريس

ترأس محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء الأحد، المباراة النهائية ذكورا وإناثا لدوري “الطريق إلى المونديال” في كرة القدم ،التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة (ضواحي سلا).

وعاد لقب الذكور لفريق إف.سي. الزيتونة ممثل مدينة مراكش عقب تغلبه في المباراة النهائية على فريق أطلس الرباط بثلاثة أهداف للاشئ .

وكان المركز الثالث ،لهذا الدوري الذي شارك في مراحله الإقصائية 12 فريقا يمثلون مختلف مناطق المملكة، من نصيب نادي رحال لكرة القدم.

ولدى الإناث، عاد الفوز لفريق الاتحاد الرياضي لميدلت بعد تفوقه في النهاية على فريق الهدف الرياضي لتطوان بالضربات الترجيحية 3-1 (الوقت الأصلي 2-2)، فيما آلت الرتبة الثالثة لنادي الحي الجديد بالناظور.

وفي ختام هذه المنافسات أشرف السيدان محمد مهدي بنسعيد وفوزي لقجع على تسليم الكؤوس والميداليات للفريقين الفائزين بالدوري، والميداليات للفرق المحتلة للمركزين الثاني والثالث.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، في تصريح للصحافة عقب المنافسات، أن من شأن هذا الدوري تشجيع الشباب وبصفة خاصة الإناث منهم على ممارسة الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص، ومد جسور التعارف في ما بينهم وفي مختلف أرجاء المغرب.

وأضاف أن هذه المبادرة التي قامت بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستليها بكل تأكيد مبادرات أخرى لتعزيز الرصيد الرياضي وتوسيع قاعدة الممارسة بالمغرب.

كما تروم ، بحسب الوزير، خلق دينامية والتأكيد على أن المنتخب المغربي لكرة القدم من ورائه شبانا وشابات، فضلا عن زرع القيم الأخلاقية في هذه الفئة من المجتمع من خلال كرة القدم، وتلقينهم مبادئ الروح الرياضية.

وأقيمت المباريات الإقصائية للدوري بمختلف العمالات والأقاليم، ثم مرحلة إقصائية على المستوى الجهوي والوطني بغرض تتويج فريق للذكور سيسافر لتشجيع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم “قطر “2022 وفريق للإناث لمساندة ودعم المنتخب المغربي المشارك في في نهائيات كأس العالم 2023 للسيدات المقررة بأستراليا ونيوزيلاندا. وكان هذا الدوري مفتوحا في وجه اللاعبين واللاعبات المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و 29 سنة، بالوسطين القروي والحضري، ويتكون كل فريق من ستة لاعبين أساسيين و ثلاثة لاعبين احتياطيين بالإضافة إلى مدرب ومسؤول إداري.

وحدد توقيت كل مباراة في 40 دقيقة موزعة على شوطين بالنسبة للذكور، و30 دقيقة في شوطين بالنسبة للإناث، مع اعتماد قواعد لعبة كرة القدم داخل القاعة (خمسة لاعبين). وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، أعلنا، عن انطلاق دوري “الطريق إلى المونديال”، لفرق الأحياء، في مختلف أنحاء المملكة، لإعطاء الفرصة للمشجعين المغاربة لحضور نهائيات كأس العالم، بغية دعم المنتخب الوطني الأول والمنتخب النسوي، على التوالي، في نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، ونهائيات أستراليا ونيوزيلندا 2023.

ووقع الطرفان في غشت الماضي ،اتفاقية شراكة لتنظيم الدوري الوطني في كرة القدم المصغرة. وتروم الاتفاقية تنظيم هذه المسابقة والتي تحمل اسم “الطريق إلى كأس العالم” وتهدف إلى دعم المشاركة السادسة للمنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكذا المشاركة الأولى للمنتخب النسوي في نهائيات كأس العالم 2023 والمنظمة بأستراليا ونيوزيلاندا.

وحصل الفريق الفائز بالدوري على كأس وميداليات فضلا عن تذاكر حضور مونديال قطر 2022 بالنسبة للذكور، وتذاكر لحضور مونديال أستراليا ونيوزيلاندا 2023 بالنسبة للإناث إضافة إلى شواهد مشاركة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0