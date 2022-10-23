نفوق رؤوس أغنام حرقا ودرك سطات يستعين بالخبرة لفك اللغز

2022-10-23 / 22:03
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م منفلوطي _ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، ان عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد بسطات، تعكف على قدم وساق لفك لغز اندلاع النيران داخل حظيرة للمواشي بدوار الكرامطة جماعة اكدانة ضواحي سطات، مما أدى إلى نفوق عدد كبير من رؤوس الأغنام.
وأضافت مصادرنا، أن التحقيقات المعمقة استهدفت إلى حد كتابة هذه السطور، ستة أشخاص يشتبه فيهم، تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية بتعليمات من الوكيل العام باستئنافية سطات، مع اخلاء سبيلهم.

عناصر الدرك الملكي بالمركز المذكور، فتحت تحقيقا معمقا بمحيط المكان مستعينة بتقنيات حديثة من قبيل رفع البصمات وحجز بعض الملابس من مسرح الواقعة وارسالها إلى المختبرات لإخضاعها للخبرة القانونية، لاسيما وأن ذات المصادر رجحت استعمال مادة قابلة للاشتعال في الحادث.

محققو الدرك بقيادة قائد مركز أولاد سعيد، انتقلوا مرات عدة إلى الدوار مكان الحادث، في محاولة منهم لفك خيوط هذه الفاجعة التي اهتز لها دوار الكرامطة، حيث تم إجراء خبرة قانونية على هواتف المشتبه فيهم بهدف تتبع مكالماتهم الهاتفية، وذلك بتعليمات صارة من النيابة العامة المختصة التي تتابع القضية عن كثب.

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‫10 تعليقات

  10. حرام عليهم ،راه منكر هاد شي لي تيوقع في بلادنا..حشومة عليكم يا كروش الحرام يا لوبيات الفساد يا من أحرق الشعب بمحروقاته ،قبح الله سعيكم ،الشعب يموت فقرا و عنفا و فقد كل مبادىءه و أنتم لا تفكرون سوى في تكديس مزيد من الملايير جعلها الله عليكم مصيبة و نارا تحرقكم يا قتلة هذا الوطن الجريح

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