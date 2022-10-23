نيكولا ساركوزي

ساركوزي ينتقد رؤساء البلديات الفرنسية قرروا مقاطعة مونديال قطر

2022-10-23 / 16:54
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هبة بريس _ وكالات

في مقابلة مع أسبوعية “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية؛ دافع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عن تنظيم كأس العالم في قطر، معتبراً أن كرة القدم ليست حكراً على الغربيين.

وقال ساركوزي: “كرة القدم هي رياضة عالمية ويجب أن تكون كل منطقة في العالم قادرة على تنظيم مسابقة دولية. وهي ليست حكراً على الغربيين: فرنسيين أو بريطانيين أو إيطاليين أو أمريكيين”.

وأضاف متأسفا: “ألاحظ أن جميع الدول التي نظمت أحداثا دولية كبرى في السنوات الأخيرة كانت موضع جدل متعدد، على غرار الصين وروسيا والبرازيل وقطر اليوم. يجب أن نمنح كل من هذه البلدان المضيفة الفرصة لإظهار خبرتها وانتظار كيف ستمر هذه الأحداث قبل الحكم عليها”.

وانتقد ساركوزي “نفاق” رؤساء بلديات مثل باريس ومارسيليا وليون، الذين قرروا “عدم الترويج” لمونديال قطر، عبر حظر “مناطق المشجعين” أو الشاشات العملاقة في مدنهم.

واستهدف ساركوزي عمدة باريس آن هيدالغو، قائلا إنها “تبدو راضية جدا عن امتلاك وتمويل القطريين لنادي العاصمة الفرنسية. إنهم على حق. لكن هذا يبدو لي أكثر جاذبية من وضع وتركيب شاشة عملاقة”

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