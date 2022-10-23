هولندا.. توقيف زعيم حركة “بيغيدا” لمحاولته حرق نسخة من القرآن

2022-10-23 / 16:37
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هبة بريس

أوقفت الشرطة الهولندية زعيم حركة “أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب” (بيغيدا) العنصرية إدوين ويغنسفيلد، في مدينة لاهاي أثناء محاولة أنصار حركته حرق نسخة من القرآن الكريم.

واجتمع أنصار الحركة في أحد ميادين لاهاي، الساعة الثانية بعد ظهر الأحد، لحرق نسخة من القرآن، وقامت الشرطة الهولندية بتوقيف ويغنسفيلد بداعي عدم امتثاله لقواعد وتحذيرات التظاهر.

والسبت، فشل أنصار الحركة في تحقيق هدفهم بحرق نسخة من القرآن خلال تجمع بمدينة روتردام الهولندية، في ظل تصدي الشرطة لهم.

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