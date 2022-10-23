A volunteer medical technologist takes a test blood sample from a student who volunteered for a free HIV testing program, at the State University in Manila on September 13, 2019. (Photo by Maria TAN / AFP)

أول بلد بالعالم “يمنع” ظهور إصابات جديدة بالإيدز

2022-10-23 / 09:11
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هبة بريس

بات متوقعا، وفقا لخطة أعدتها هيئة” خدمات الصحة الوطنية” الحكومية، أن تكون إنكلترا أول بلد في العالم قادر على منع ظهور إصابات جديدة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسبة “الإيدز”، وذلك بحلول العام 2030.

وبحسب صحيفة “الغارديان”، فإن تلك الهيئة سوف تكون قادرة على تحقيق هدفها بعدما وقعت سلسلة من الاتفاقيات لتوفير عقاقير جديدة في جميع أنحاء إنكلترا بما يلغي الفوارق في الاهتمام بمكافحة انتشار المرض، تبعا للتوزيع الجغرافي للسكان.

وبموجب تلك الخطة، سوف يتمكن الأشخاص المصابوبن بفيروس نقص المناعة البشرية من الحصول على أدوية “كابوتغرافير” و”ريلبيفيرين” عن طريق الحقن، بالإضافة إلى منح الأشخاص الذين لديهم مقاومة للعلاج عقار “فوستيمسافير”، الذي جرت الموافقة عليه خلال الأسبوع الماضي.

وستتوفر العلاجات الجديدة في جميع أنحاء إنكلترا بما يغطي علاج 148 ألف شخص، مما ينهي حالة عدم اليقين بالنسبة للمرضي في مناطق لم يكونوا يحصلون فيها على أفضل العلاجات.

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