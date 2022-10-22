الإصابة تبعد بنزيما من قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

هبة بريس - وكالات

سيغيب أفضل لاعب في العالم لعام 2022، الدولي الفرنسي كريم بنزيما عن مباراة فريقه ريال مدريد مع إشبيلية في الدوري الاسباني، اليوم السبت، وذلك لإصابة بفخذه بحسب ما ذكر ناديه.

وكان المهاجم الذي حصد جائزة الكرة الذهبية الاثنين قد سجل ضد إلتشي الأربعاء مساهما في إبقاء فريقه متصدرا لترتيب الدوري، لكنه لن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة إشبيلية في ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وكتب ريال مدريد، بطل أوروبا وإسبانيا، في بيان “بعد الاختبارات التي أجراها بنزيما اليوم (السبت) أظهرت الفحوص تعرضه لإرهاق عضلي في الفخذ الأيسر”.

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