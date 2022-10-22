بوركينافاصو.. الرئيس الانتقالي يعين رئيسا للوزراء

هبة بريس - وكالات

عين الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب نهاية سبتمبر، المحامي أبولينير يواكيم كييليم دي تيمبيلا البالغ 64 عاما، رئيسا للوزراء بالبلاد.

وجاء في مرسوم تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي أنه تم “تعيين أبولينير يواكيم كيلييم دي تيمبيلا رئيسا للوزراء”، حيث يرأس كييليم دي تيمبيلا مركز البحوث الدولية والاستراتيجية، وهو مؤسسة فكرية، وهو حائز دكتوراه في القانون، وتدرب في نيس حيث درس أيضا، كما أنه ألّف الكثير من الكتب منها “توماس سانكارا والثورة في بوركينا فاسو – تجربة تنمية متمحورة حول الذات”.

وأمس الجمعة، نصب المجلس الدستوري في بوركينا فاسو الكابتن تراوري رئيسا انتقاليا، بعدما وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب في 30 سبتمبر، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

من جانبه، قال تراوري رافعا يده اليمنى لتأدية اليمين أمام المجلس الدستوري: “أقسم أمام شعب بوركينا فاسو وبشرفي بأن أحافظ وأحترم وأدافع عن الدستور والشرعة الانتقالية والقوانين” في بوركينا فاسو.

وتراوري هو الانقلابي الثاني الذي ينصبه المجلس الدستوري خلال ثمانية أشهر، بعد تنصيب اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا الذي وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب في نهاية يناير، قبل أن يتعرض بدوره لانقلاب في 30 سبتمبر.

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