عمران لوزا ينضم إلى قائمة الغائبين عن الأسود في مونديال قطر

2022-10-22 / 10:47
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هبة بريس - وكالات

تحسر لاعب وسط منتخب المغرب عمران لوزا، لغيابه عن نهائيات كأس العالم المقررة الشهر المقبل في قطر، بعد تعرضه لإصابة قوية في كاحله الأيسر خلال مشاركته مع فريقه واتفورد الإنجليزي.

وأكد لوزا، خطورة إصابته عندما كتب في حسابه على “تويتر” معلقا على صورته منقولا على حمالة “صور يصعب تحملها، أخبار يصعب تقبلها، طار أحد أكبر أحلامي.. ليس لدي خيار سوى النهوض والقتال من أجل عائلتي وكل من يؤمن بي. سأعود أقوى من أي وقت مضى”.

وكان لوزا الذي لعب مع نانت الفرنسي حتى 2021، من العناصر الهامة في تشكيلة “أسود الأطلس” تحت إشراف المدرب المقال البوسني وحيد خليلوزيتش، قبل أن يغيب عن المعسكر الأخير في إسبانيا.

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