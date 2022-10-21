بعد نجاح أغانيه الأخيرة.. “الشاب الهندي” يتحصل على الإقامة الذهبية و يقوم بجولة دولية

2022-10-21 / 13:50
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

استطاع الفنان المغربي الملقب ب”الشاب الهندي” تحقيق صيت كبير ليس في المغرب فحسب و إنما بعدد من دول الخليج و كذا وسط الجالية المغربية المقيمة خارج الوطن.

و برز الشاب الهندي في الآونة الأخيرة بشكل ملفت بعد أن حققت عدد من أغانية نجاحا كبيرا و لاقت استحسانا من طرف الجمهور الفني، و هو ما جعله يحظى بشعبية داخل دولة الإمارات التي تحصل فيها على الإقامة الذهبية.

هذا و سيقوم الفنان المغربي “الشاب الهندي” في غضون الأيام المقبلة بجولة فنية ستقوده لعدد من الدول الأوروبية لإحياء حفلات غنائية و التقرب من جمهوره خارج المغرب.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الشاب الهندي صاحب أغاني “تزوجات لي نبغيها” و “البلاد خليناها ليكم” و “واليديك مابغاوك ليا” و “الحبس يفوت” و” عرسك قالو لي اليوم” و “حتى لقا قلبي” و غيرهم من الأغاني التي حققت نسب مشاهدة مليونية على مواقع الاستماع و تحميل الفيديوهات.

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