مراكش: العثور على جث.ة متحللة لشاب بشقة بحي السينكو

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتقلت الشرطة العلمية ومعها الشرطة القضائية بمراكش، زوال اليوم الخميس 20 اكتوبر الجاري، الى إحدى الشقق بحي السينكو، من أجل معاينة جثة شاب في العشرينيات من عمره، ومعرفة ملابسات الوفاة بعد توجيه جتثه لمستودع الاموات بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الجثة تعود لتلميذ قيد حياته، يبلغ من العمر 23 سنة، تم إكتشاف جتثه، بعدما انبعاث روائح ، دفع بالجيران الى تبليغ الشرطة ومعها الوقاية المدنية، ليتم العثور على جثة التلميذ وتبليغ عائلته بعد أن اختفى عنها حوالي أسبوعين.

وفي انتظار استكمال الابحاث حول هل الوفاة عادية، أم أنها جريمة، لازالت الشرطة القضائية تباشر تحقيقاتها في النازلة .

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