مراكش: العثور على جث.ة متحللة لشاب بشقة بحي السينكو

2022-10-20 / 17:15
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتقلت الشرطة العلمية ومعها الشرطة القضائية بمراكش، زوال اليوم الخميس 20 اكتوبر الجاري، الى إحدى الشقق بحي السينكو، من أجل معاينة جثة شاب في العشرينيات من عمره، ومعرفة ملابسات الوفاة بعد توجيه جتثه لمستودع الاموات بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الجثة تعود لتلميذ قيد حياته، يبلغ من العمر 23 سنة، تم إكتشاف جتثه، بعدما انبعاث روائح ، دفع بالجيران الى تبليغ الشرطة ومعها الوقاية المدنية، ليتم العثور على جثة التلميذ وتبليغ عائلته بعد أن اختفى عنها حوالي أسبوعين.

وفي انتظار استكمال الابحاث حول هل الوفاة عادية، أم أنها جريمة، لازالت الشرطة القضائية تباشر تحقيقاتها في النازلة .

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت : اندلاع حريق بسوق للمتلاشيات ولا أرواح في الحادث

تارودانت : اندلاع حريق بسوق للمتلاشيات ولا أرواح في…

2022-10-20 / 18:12
Photo of أكادير : انتح__ار شرطي بغابة أدمين والامن يفتح تحقيق

أكادير : انتح__ار شرطي بغابة أدمين والامن يفتح تحقيق

2022-10-19 / 22:11
Photo of طنجة ..سيارة لنقل العمال ت..قتل طبيبة حامل

طنجة ..سيارة لنقل العمال ت..قتل طبيبة حامل

2022-10-19 / 21:51
Photo of عملية إجهاض توقف ممرضا سابقا بمكناس

عملية إجهاض توقف ممرضا سابقا بمكناس

2022-10-19 / 19:42
Photo of صاحب محل للمواد الغذائية بفاس يضع حدا لحياته

صاحب محل للمواد الغذائية بفاس يضع حدا لحياته

2022-10-19 / 16:19
Photo of مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة اكثر من 7 ملايير سنتيم

مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة اكثر من 7…

2022-10-18 / 19:33

أكادير : إختفاء شخص في ظروف مجهولة وسط شاطئ…

2022-10-17 / 23:33
Photo of طنجة ..حي مسنانة يهتز على وقع جريمة ق.تل بطلها قاصر

طنجة ..حي مسنانة يهتز على وقع جريمة ق.تل بطلها…

2022-10-17 / 15:34
Photo of 5 حالات حرجة.. تسرب للغاز يرسل عشرات العاملات للمستعجلات بطنجة

5 حالات حرجة.. تسرب للغاز يرسل عشرات العاملات للمستعجلات…

2022-10-17 / 11:24
Photo of العثور على ج..ثة فتاة بكلميم تعرضت للضرب وال..حرق

العثور على ج..ثة فتاة بكلميم تعرضت للضرب وال..حرق

2022-10-16 / 13:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق