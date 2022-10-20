لأول مرة .. نجاح عملية جراحية لعلاج الاكتئاب

2022-10-20 / 11:24
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هبة بريس - وكالات

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب وأطباء متخصصين في الأمراض النفسية بالمملكة العربية السعودية لأول مرة من إجراء عملية جراحية لتخفيف من معاناة مريض مع الاكتئاب.

وقام الفريق الطبي المتخصص بإجراء عملية “بضع التلفيف الأمامي في الجهتين” من أجل التخفيف من معاناة المريض مع الاكتئاب المزمن وتحسين حالته المزاجية والنفسية.

وتم التدخل الطبي عبر إجراء عملية جراحية في الدماغ باستخدام تقنيات جراحية متطورة ودقيقة للتخفيف من أعراض الاكتئاب.

وحسب الفريق الطبي الذي تابع حالة المريض بعد العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح فقد تحسنت الحالة المزاجية للمريض وعاد إلى ساعات النوم الطبيعية كما ابتعد عن مجموعة من التصرفات المرافقة لحالة الاكتئاب.

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‫2 تعليقات

  1. الاكتئاب= يمكن ان يكون نقص في فيتامين د وكذلك الشخص له شخصية ضعيفة وعديم الإرادة لتغيير حالة او حالات وقعت في الماضي ونسيانها.بل يستمر في التفكير فيها ليل نهار.الحل هو عمل فحص طبي عن فيتامين د وكذلك تكون الإرادة لتغيير عبر عدم التفكير في حالة او حالات وقعت في الماضي وهنا يكمن قوة ايمان الشخص بالله تعالى للتغلب على حالات الاكتئاب والتعوذ من الشيطان الرجيم للابتعاد عن الافكار السوداء والانتحار.

  2. لاول مرة في السعودية و الشرق الاوسط, اما اوربا و امريكا فسبقوها لهذه العملية منذ سنوات

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