لأول مرة .. نجاح عملية جراحية لعلاج الاكتئاب

هبة بريس - وكالات

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب وأطباء متخصصين في الأمراض النفسية بالمملكة العربية السعودية لأول مرة من إجراء عملية جراحية لتخفيف من معاناة مريض مع الاكتئاب.

وقام الفريق الطبي المتخصص بإجراء عملية “بضع التلفيف الأمامي في الجهتين” من أجل التخفيف من معاناة المريض مع الاكتئاب المزمن وتحسين حالته المزاجية والنفسية.

وتم التدخل الطبي عبر إجراء عملية جراحية في الدماغ باستخدام تقنيات جراحية متطورة ودقيقة للتخفيف من أعراض الاكتئاب.

وحسب الفريق الطبي الذي تابع حالة المريض بعد العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح فقد تحسنت الحالة المزاجية للمريض وعاد إلى ساعات النوم الطبيعية كما ابتعد عن مجموعة من التصرفات المرافقة لحالة الاكتئاب.

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