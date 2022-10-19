الرشيدية .. انتحار شاب حاصل على دبلوم جراحة الأسنان من روسيا
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أكادير : انتح__ار شرطي بغابة أدمين والامن يفتح تحقيق

2022-10-19 / 22:11
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت مصالح الأمن الولائي لأكادير ، تحقيق تحت إشراف النيابة العامة ، بعد العثور عشية اليوم الاربعاء 19 أكتوبر ، على جثة شرطي ، معلقة بحبل بشجرة للأرگان قرب سيارته، بإحدى الغابات المحادية لمطار المسيرة بعمالة إنزكان أيت ملول، وقد حلت بمكان الواقعة الشرطة العلمية ومسؤولين أمنيين، بعد أن تم نقل جثة الهالك لمستودع الاموات قصد التشريح الطبي .

وكشفت مصادر ” هبة بريس” أن الهالك شاب في الثلاثينات من عمره، كان يعاني من مرض نفسي، وهو عازب، شرطي بالهيئة الحضرية لأمن أكادير .

القضية فتحت أسئلة عريضة حول ظروف إنتحاره، خصوصا بعد تداول أن الاخير كان يعاني من اضطرابات يرجح أن تكون سبب مباشر في انتحاره، خصوصا بعد أن تم تجريده من سلاحه الوظيفي، وتم إلحاقه مؤخرا للعمل بميناء أكادير، وهل كان الشرطي قيد حياته يحتاج لعلاج نفسي بعد تجريده من سلاحه، عوض إلحاقه للعمل بالميناء؟؟.

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‫11 تعليقات

  1. إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمو ويغفر ليه الله لي عالم بالسبب لي خلاه يوصل لهاد الحالة

  2. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وإن الله وإنا إليه راجعون كثرة الظغوطات النفسية والمشاكل اليومية

  3. نتمنى ربي يغفرلو و يرحمو
    حتا واحد مكيعمل شي حاجة من راسو عندو شي دافع قوي و لكن الغاية لا تبرر الوسيلة الله يهدينا يا رب

  5. يحز في النفس مايقع لشباب المسلمين، اللهم اننا نعوذ بك من سوء الخاتمة

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