أكادير : انتح__ار شرطي بغابة أدمين والامن يفتح تحقيق
فتحت مصالح الأمن الولائي لأكادير ، تحقيق تحت إشراف النيابة العامة ، بعد العثور عشية اليوم الاربعاء 19 أكتوبر ، على جثة شرطي ، معلقة بحبل بشجرة للأرگان قرب سيارته، بإحدى الغابات المحادية لمطار المسيرة بعمالة إنزكان أيت ملول، وقد حلت بمكان الواقعة الشرطة العلمية ومسؤولين أمنيين، بعد أن تم نقل جثة الهالك لمستودع الاموات قصد التشريح الطبي .
وكشفت مصادر ” هبة بريس” أن الهالك شاب في الثلاثينات من عمره، كان يعاني من مرض نفسي، وهو عازب، شرطي بالهيئة الحضرية لأمن أكادير .
القضية فتحت أسئلة عريضة حول ظروف إنتحاره، خصوصا بعد تداول أن الاخير كان يعاني من اضطرابات يرجح أن تكون سبب مباشر في انتحاره، خصوصا بعد أن تم تجريده من سلاحه الوظيفي، وتم إلحاقه مؤخرا للعمل بميناء أكادير، وهل كان الشرطي قيد حياته يحتاج لعلاج نفسي بعد تجريده من سلاحه، عوض إلحاقه للعمل بالميناء؟؟.
11 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمو ويغفر ليه الله لي عالم بالسبب لي خلاه يوصل لهاد الحالة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وإن الله وإنا إليه راجعون كثرة الظغوطات النفسية والمشاكل اليومية
نتمنى ربي يغفرلو و يرحمو
حتا واحد مكيعمل شي حاجة من راسو عندو شي دافع قوي و لكن الغاية لا تبرر الوسيلة الله يهدينا يا رب
لآ حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
يحز في النفس مايقع لشباب المسلمين، اللهم اننا نعوذ بك من سوء الخاتمة
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
قوة الضغط تولد الانفجار الله يرحمك ا ويغفر ليك وياخذ حقك
أنا الله وانا اليه راجعون
أنا الله وانا اليه راجعون
أنا الله وانا اليه راجعون