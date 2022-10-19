أكادير : انتح__ار شرطي بغابة أدمين والامن يفتح تحقيق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت مصالح الأمن الولائي لأكادير ، تحقيق تحت إشراف النيابة العامة ، بعد العثور عشية اليوم الاربعاء 19 أكتوبر ، على جثة شرطي ، معلقة بحبل بشجرة للأرگان قرب سيارته، بإحدى الغابات المحادية لمطار المسيرة بعمالة إنزكان أيت ملول، وقد حلت بمكان الواقعة الشرطة العلمية ومسؤولين أمنيين، بعد أن تم نقل جثة الهالك لمستودع الاموات قصد التشريح الطبي .

وكشفت مصادر ” هبة بريس” أن الهالك شاب في الثلاثينات من عمره، كان يعاني من مرض نفسي، وهو عازب، شرطي بالهيئة الحضرية لأمن أكادير .

القضية فتحت أسئلة عريضة حول ظروف إنتحاره، خصوصا بعد تداول أن الاخير كان يعاني من اضطرابات يرجح أن تكون سبب مباشر في انتحاره، خصوصا بعد أن تم تجريده من سلاحه الوظيفي، وتم إلحاقه مؤخرا للعمل بميناء أكادير، وهل كان الشرطي قيد حياته يحتاج لعلاج نفسي بعد تجريده من سلاحه، عوض إلحاقه للعمل بالميناء؟؟.

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