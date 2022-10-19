طنجة ..سيارة لنقل العمال ت..قتل طبيبة حامل

هبة بريس - مكتب طنجة

لقيت طبيبة حامل مصرعها ، اليوم الاربعاء بعد صدمها من طرف سيارة لنقل العمال على نستوى طريق الرباط قرب مجمع رياض السلام بمدينة طنجة .

ولفظت الطبيبة الحامل أنفاسها الاخيرة بعين المكان متاثرة في مشهد وصف بالماساوي ، حيث تم نقل جثتها صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي بمدينة طنجة .

وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مساء اليوم الأربعاء، بحي البرانص القديمة من توقيف سائق سيارة لنقل العمال الذي تسببت في الحادثة الماساوية .

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