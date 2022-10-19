حوادث السير
سيارة اسعاف مغربية

طنجة ..سيارة لنقل العمال ت..قتل طبيبة حامل

2022-10-19 / 21:51
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقيت طبيبة حامل مصرعها ، اليوم الاربعاء بعد صدمها من طرف سيارة لنقل العمال على نستوى طريق الرباط قرب مجمع رياض السلام بمدينة طنجة .

ولفظت الطبيبة الحامل أنفاسها الاخيرة بعين المكان متاثرة في مشهد وصف بالماساوي ، حيث تم نقل جثتها صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي بمدينة طنجة .

وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مساء اليوم الأربعاء، بحي البرانص القديمة من توقيف سائق سيارة لنقل العمال الذي تسببت في الحادثة الماساوية .

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‫12 تعليقات

  8. الله يرحمها ويحسن إليها ويصبر أهلها عظم الله اجرهم أن لله وان اليه راجعون

  11. بداية الله يرحممها…ثانيا اصحاب سيارات نقل العمال طغاو فطنجة رجعنا كانهبعدو منهم ملي نكونو نسوقو…دايرين ما بغاو و كايسوقو بتهور ولا يبالون بالآخرين همهم الوحيد جمع الدريهمات بعدم احترام قانون السير ولا اي شيء..مصيبة هؤلاء..مع احتراماتي لبعض العقلاء منهم…يجب صع حد لتصفاتهم الصبيانية

  12. اكبر القتلة فالمغرب هوما صحاب سائقين العمال خصوصا طنجة فين ما كاين شي شمكار تلقاه سائق سيارة العمال أين هما المراقبين واللجان في هاذا المجال

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