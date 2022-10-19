الرجاء الرياضي و حسنية أكادير.. قمة عودت الجماهير على متعة الميدان و المدرجات

هبة بريس ـ رياضة

ينازل فريق الرجاء الرياضي خصمه حسنية أكادير هذا المساء بداية من الساعة الثامنة و النصف بمركب محمد الخامس و ذلك برسم مؤجل الدورة السادسة من الدوري الاحترافي.

اللقاء الذي سيقوده الحكم ياسين بوسليم سيكون فرصة للمشاهد الرياضي للاستمتاع بطبق كروي جميل خاصة في ظل الندية و المتعة التي عودتنا عليها لقاءات أندية الدار البيضاء مع حسنية أكادير.

و سيشهد اللقاء حضورا جماهيريا كبيرا من الطرفين في ظل الإقبال الكثيف على اقتناء التذاكر التي عرضت سواءا بالبيضاء أو أكادير.

و سيبحث فريق الرجاء عن تأكيد فوزه الأخير قبل أيام ضمن منافسات عصبة الأبطال الإفريقية خاصة في ظل النتائج المخيبة للآمال محليا و يأمل أنصاره أن تكون الانطلاقة في الدوري المغربي من بوابة الحسنية.

أكادير و بعد بداية جيدة، عاد الشك ليدب للأنصار بعد الهزيمة في اللقاء الأخير أمام الاتحاد التوركي بمعقل الفريق السوسي، و سيكون لقاؤه أمام الفريق الأخضر فرصة لإعادة الثقة لجماهير الغزالة السوسية و التأكيد على أن الهزيمة الأخيرة مجرد كبوة صغيرة لا غير.

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