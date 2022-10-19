نقيب الموسيقيين: حالة شيرين صعبة ومحزنة

هبة بريس - وكالات

أكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية أنه حاول زيارة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلا أن هذا الأمر ممنوع حالياً داخل المستشفى المحتجزة فيه، معلناً دعمه الكامل لها في محنتها، ومؤكدا أن حالتها صعبة ومحزنة.

وأضاف مصطفى كامل في تصريحات تلفزيونية، أنه اجتمع مع عدد من الشخصيات بينهم الفنانة أنغام لمحاولة زيارة شيرين ودعمها، إلا أن التعليمات جاءت بمنع الزيارة حتى انتهاء التحقيقات والتشخيص.

وأوضح أن طبيبها الخاص سينضم للجنة، مشدداً مرة أخرى على دعم النقابة الكامل لها.

وأضاف أن شخصيات كثيرة عبرت عن مساندتها لشيرين من مصر والعالم العربي أجمع، مؤكداً أن النقابة ستوفر لها كافة الدعم النفسي والمعنوي، مسترسلا باللهجة المصرية: “ولو شاورت إحنا تحت أمرها”.

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