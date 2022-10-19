نقيب الموسيقيين: حالة شيرين صعبة ومحزنة
هبة بريس - وكالات
أكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية أنه حاول زيارة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلا أن هذا الأمر ممنوع حالياً داخل المستشفى المحتجزة فيه، معلناً دعمه الكامل لها في محنتها، ومؤكدا أن حالتها صعبة ومحزنة.
وأضاف مصطفى كامل في تصريحات تلفزيونية، أنه اجتمع مع عدد من الشخصيات بينهم الفنانة أنغام لمحاولة زيارة شيرين ودعمها، إلا أن التعليمات جاءت بمنع الزيارة حتى انتهاء التحقيقات والتشخيص.
وأوضح أن طبيبها الخاص سينضم للجنة، مشدداً مرة أخرى على دعم النقابة الكامل لها.
وأضاف أن شخصيات كثيرة عبرت عن مساندتها لشيرين من مصر والعالم العربي أجمع، مؤكداً أن النقابة ستوفر لها كافة الدعم النفسي والمعنوي، مسترسلا باللهجة المصرية: “ولو شاورت إحنا تحت أمرها”.
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12 تعليقات
تعتبر شرين فنانة من العيار الثقيل بصوتها العذب الجميل والكلمات النقية الراقية والموسيقى الراىعة الجدابة كل شيء فيها جميل اتمنى لها الشفاء العاجل يارب لتعود الى جمهورها المتعطش لسماع صوتها الرنان
شرين عبدالوهاب تعتبر من الفانات المقتدرات اللهم اشفيها وعافيها شفاءا عاجلا يآرب..
يجب التدخل الفوري من طرف الفنانين والفنانات من أجل مساعدتها ودعما ماديا ومعنويا لاسترجاع صحتها وتعود إلى الفن مرة أخرى بصحة وعافية يارب..
رغم تدهور حالتها الصحية فالله سبحانه وتعالى يقول ( كن فيكون)فهو قادر على كل شيء..
الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى مع أخذ بالاسباب أن لكل داء دواء اللهم اشفيها وعافيها شفاءا عاجلا يآرب.
اللهم رب الناس اذهب الباس اشفيها وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما.
قال تعالى في كتابه الكريم ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزد الظالمين إلا خسارا..)
اللهم اشفيها وعافيها شفاءا عاجلا من هذا المرض المزمن حيث قال تعالى في كتابه الكريم ( ويشف صدور قوم مؤمنين..)
اللهم أنت الشافي المعافي اللهم أنت القادر على كل شيء فاللهم نسألك بقدرتك وقوتك ان تذهب عنها المرض برحمتك الواسعة اللهم امين يارب
اللهم اسالك بكل اسم سميت به نفسك انزلته في كتابك أن تشفيها من هذآ المرض المزمن وانت على كل شيء قدير.وسميع الدعاء يآرب.
اللهم اشفيها وعافيها شفاءا عاجلا لقولك في كتابك الكريم ( واذا مرضت فهو يشفيني).
أنا كمواطنة مغربية أحب هذه الفنانة القديرة شرين عبدالوهاب اللهم اشفيها وعافيها شفاءا عاجلا قال تعالى في كتابه الكريم ( قل هو للذين امنوا هدى وشفاء).