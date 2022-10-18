مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة اكثر من 7 ملايير سنتيم

هبة بريس _ الرباط

لقي 22 شخصا مصرعهم، وأصيب 2085 آخرون بجروح، إصابات 77 منهم بليغة، في 1567 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و332 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و795 محضرا أحيل ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و537 غرامة صلحية. ‏

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و577 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و700 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و795 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 396 مركبة.

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