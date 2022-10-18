الPPS يشيد بالرؤية المَلكية الحكيمة للنهوض بالاستثمار

2022-10-18 / 15:19
0
هبة بريس

أشاد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالرؤية المَلكية الحكيمة للنهوض بالاستثمار المنتج، من خلال تعاقد وطني للاستثمار يستهدف تعبئة 550 مليار درهماً، وإحداث نصف مليون منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.

وفي هذا الصدد، وانطلاقاً من اقتناعه بالمكانة التي ينبغي أن يحتلها القطاع الخاص، إلى جانبِ استثمار عمومي رائد وناجع ومُوَجِّـــه، في تمتين نسيجنا الاقتصادي الوطني، فإن حزب التقدم والاشتراكية يُعربُ عن أمله في أن يُشكل الميثاق الجديد للاستثمار مدخلاً لتعزيز جاذبية الاستثمار.

ويقتضي ذلك بالأساس، يضيف الحزب، تغييراتٍ عميقة في الممارسات الإدارية والمسطرية، مركزيا وترابيا، لرفع العراقيل أمام الاستثمار الوطني؛ مع الارتقاء بأدوار المراكز الجهوية للاستثمار؛ وتحسين مناخ الأعمال؛ وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة؛ ومراعاة الأبعاد الإيكولوجية والحفاظ على الموارد الطبيعية؛ وتسهيل الولوج إلى العقار؛ فضلاً عن مواكبة ودعم الأبناك لحاملي المشاريع المنتجة، ولا سيما في القطاعات الواعدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميارة: الدخول البرلماني الجديد يجب أن يستجيب لتطلعات المواطنين 

ميارة: الدخول البرلماني الجديد يجب أن يستجيب لتطلعات المواطنين 

2022-10-18 / 15:38
Photo of أخنوش يتباحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار

أخنوش يتباحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار

2022-10-18 / 14:49
Photo of أخنوش يستقبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية

أخنوش يستقبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية

2022-10-18 / 11:55
Photo of بوريطة يتسلم رسالة من الرئيس الكونغولي إلى الملك محمد السادس

بوريطة يتسلم رسالة من الرئيس الكونغولي إلى الملك محمد…

2022-10-18 / 11:35
Photo of قرار أوبك.. بوريطة: “نقف مع السعودية بشكل تام”

قرار أوبك.. بوريطة: “نقف مع السعودية بشكل تام”

2022-10-18 / 09:28
Photo of انعقاد مشاورات سياسية بين المغرب والشيلي بالرباط

انعقاد مشاورات سياسية بين المغرب والشيلي بالرباط

2022-10-17 / 22:31
Photo of الملاكم”زكرياء المومني”…دخل ” الورطة “بعدما عنف مواطنة مغربية

الملاكم”زكرياء المومني”…دخل ” الورطة “بعدما عنف مواطنة مغربية

2022-10-17 / 19:10
Photo of بعد وفاته.. محكمة مصرية تدرج “القرضاوي” على قوائم الإرهاب

بعد وفاته.. محكمة مصرية تدرج “القرضاوي” على قوائم الإرهاب

2022-10-17 / 18:52
Photo of منظمة تنتقد حصول الجزائر على عضوية مجلس حقوق الإنسان

منظمة تنتقد حصول الجزائر على عضوية مجلس حقوق الإنسان

2022-10-17 / 18:41
Photo of بعد خطاب الملك…البرلمان يفتتح جلساته ب” التحنقيز ” !!!!!

بعد خطاب الملك…البرلمان يفتتح جلساته ب” التحنقيز ” !!!!!

2022-10-17 / 18:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق