الPPS يشيد بالرؤية المَلكية الحكيمة للنهوض بالاستثمار

هبة بريس

أشاد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالرؤية المَلكية الحكيمة للنهوض بالاستثمار المنتج، من خلال تعاقد وطني للاستثمار يستهدف تعبئة 550 مليار درهماً، وإحداث نصف مليون منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.

وفي هذا الصدد، وانطلاقاً من اقتناعه بالمكانة التي ينبغي أن يحتلها القطاع الخاص، إلى جانبِ استثمار عمومي رائد وناجع ومُوَجِّـــه، في تمتين نسيجنا الاقتصادي الوطني، فإن حزب التقدم والاشتراكية يُعربُ عن أمله في أن يُشكل الميثاق الجديد للاستثمار مدخلاً لتعزيز جاذبية الاستثمار.

ويقتضي ذلك بالأساس، يضيف الحزب، تغييراتٍ عميقة في الممارسات الإدارية والمسطرية، مركزيا وترابيا، لرفع العراقيل أمام الاستثمار الوطني؛ مع الارتقاء بأدوار المراكز الجهوية للاستثمار؛ وتحسين مناخ الأعمال؛ وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة؛ ومراعاة الأبعاد الإيكولوجية والحفاظ على الموارد الطبيعية؛ وتسهيل الولوج إلى العقار؛ فضلاً عن مواكبة ودعم الأبناك لحاملي المشاريع المنتجة، ولا سيما في القطاعات الواعدة.

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