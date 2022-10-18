عزيز أخنوش ونبيل بنعبد الله

ارتفاع أسعار المحروقات.. الPPS يتنقد “تجاهل الحكومة”

2022-10-18 / 14:15
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هبة بريس - الرباط

سجَّلَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مواصلة أسعار المحروقات لارتفاعها المطرد، وبلوغها أرقاماً قياسية، مع ما يؤدي إليه ذلك من انعكاساتٍ تزيد في تعقيد أوضاع المقاولات، وتُفاقِم من تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.

واعتبر الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن هذه الزيادات المتواترة في أسعار البنزين والغازوال، تحديداً، تُقابِلُها الحكومةُ بالتجاهل التام، وبالرفض المنهجي لكل النداءات والاقتراحات الرامية إلى التخفيف من وطأة هذا الغلاء، سواء من خلال تخفيض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، أو عبر دفع شركات التوزيع نحو خفض هوامش أرباحها الفاحشة، أو الرفع من نسبة تضريب هذه الأرباح، أو كذلك من خلال إعادة تشغيل مصفاة لاسامير بالنظر إلى أدوارها الأساسية في التخزين والتكرير.

وفي سياق متصل، تطرق المكتب السياسي إلى مشروع قانون مالية سنة 2023 المُرتقب تقديمه من طرف الحكومة في غضون الأيام المقبلة.

وأعرب المكتب، عن تطلعه إلى أن تعمل الحكومةُ على عرضِ مشروع قانونٍ مالي يستجيب للانتظارات العريضة لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية، ويستحضر الحاجة الماسة إلى الشروع في مباشرة الإصلاحات الأساسية، ولا سيما منها تلك الواردة في وثيقة النموذج التنموي الذي اتخذتها الحكومةُ مرجعاً لها.

كما عبر المكتبُ السياسي عن أمله في ألاَّ تُخطئ الحكومة موعدها مع فرصة تقديم قانونٍ مالي يكون في مستوى الجواب على الصعوبات والتحديات الراهنة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا، ويكون حاملاً لإجراءاتٍ ملموسة من شأنها تمتين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة بالنسبة للشرائح المستضعفة والطبقة المتوسطة.

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