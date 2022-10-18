صورة تعبيرية

بعد نيرة وسلمى.. خلود ضحية جديدة ق.تلها خطيبها بالشارع في مصر

2022-10-18 / 10:05
0
هبة بريس - وكالات

في مأساة جديدة وعلى غرار واقعتي نيرة أشرف وسلمى بهجت اللتين اهتز لهما الشارع المصري، أقدم شاب على قتل خطيبته خنقا، وسط الشارع في منطقة العرب بمحافظة بورسعيد شمال شرق مصر.

وبدأت القصة عندما تلقت مديرية أمن بورسعيد بلاغا يفيد بوصول فتاة تدعى خلود السيد جثة هامدة إلى مستشفى النصر، حيث تعرضت للقتل خنقا على يد خطيبها أمام المارة ووسط الشارع.

ووقعت الجريمة البشعة في منطقة عمارات الحديدي بشارع أوجينا التابع لحي شرق بورسعيد، حيث فوجئ المارة بشاب يمسك بفتاة ويعتدي عليها ركلا وصفعا ثم يخنقها بكلتا يديه حتى لفظت أنفاسها.

وبالفحص تبين أن الفتاة تدعى خلود السيد فاروق درويش، وتبلغ من العمر 20 عاما، كما تبين أن الفتاة تم قتلها وضربها بآلة حادة على رأسها، ويوجد برقبتها علامات الخنق بالأيدي.

وقامت السلطات الأمنية بالقبض على القاتل وقررت النيابة تكليف المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة، فيما أكد شهود عيان أن القاتل هو خطيب الفتاة ويدعى محمد سمير أحمد، ويعمل معها في منطقة الاستثمار، وكان من المنتظر زواجهما قريبا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احتجزت في المستشفى بالقوة.. شقيق شرين”اختي بتتعرض لعصابة”

احتجزت في المستشفى بالقوة.. شقيق شرين”اختي بتتعرض لعصابة”

2022-10-17 / 09:37
Photo of مصري خدع شقيقه.. ادعى اختطافه وطلب فدية كبيرة

مصري خدع شقيقه.. ادعى اختطافه وطلب فدية كبيرة

2022-10-15 / 11:54
Photo of توقف قلبها 22 دقيقة.. البطلة المصرية جمانة تعود للحياة

توقف قلبها 22 دقيقة.. البطلة المصرية جمانة تعود للحياة

2022-10-14 / 21:40
Photo of في مصر.. طبيبة ترى زميلها بالمستشفى بعد وفاته بعام وتطالب بالتحقيق

في مصر.. طبيبة ترى زميلها بالمستشفى بعد وفاته بعام…

2022-10-14 / 15:34
Photo of خلفا لهاني شاكر.. انتخاب مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين بمصر

خلفا لهاني شاكر.. انتخاب مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين بمصر

2022-10-12 / 10:04
Photo of عريس الإسماعيلية: لم أضربها.. اصطدمت بأثاث المنزل

عريس الإسماعيلية: لم أضربها.. اصطدمت بأثاث المنزل

2022-10-11 / 09:26
Photo of في مصر.. وفاة إمام مسجد خلال الصلاة بعد إهانته من المصلين

في مصر.. وفاة إمام مسجد خلال الصلاة بعد إهانته…

2022-10-10 / 10:06
Photo of بعد واقعة الزفاف ..عروس الإسماعيلية تتعرض للضرب من طرف زوجها

بعد واقعة الزفاف ..عروس الإسماعيلية تتعرض للضرب من طرف…

2022-10-08 / 23:00
Photo of مصر.. عدد السكان يبلغ 104 ملايين نسمة 

مصر.. عدد السكان يبلغ 104 ملايين نسمة 

2022-10-04 / 12:36
Photo of في مصر.. زوجان يعرضان طفلتهما للبيع بسبب “ضائقة مالية”

في مصر.. زوجان يعرضان طفلتهما للبيع بسبب “ضائقة مالية”

2022-10-01 / 14:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق