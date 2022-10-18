حسام حبيب: “شيرين غلطة حياتي”

هبة بريس - وكالات

قال الفنان المصري حسام حبيب، إن زواجه من الفنانة شيرين عبد الوهاب هي غلطة عمره، معربا عن أمنيته عدم سماع اسمها مرة أخرى.

جاء ذلك عبر تسجيل صوتي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتردد أنه تم تسجيله عقب رفضها زيارته لها في المستشفى.

وأكد حبيب أنه لا يريد رؤية شيرين مرة أخرى وأنه لايريد سماع اسمها كذلك.

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