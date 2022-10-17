“العملاق كورتوا” يخطف جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى

هبة بريس _ رياضة

حصد حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى لعام 2022، اليوم الاثنين في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس.

وسلم الإيفواري سباستيان هالير مهاجم بوروسيا دورتموند، -المصاب بسرطان الخصية-، الجائزة للحارس البلجيكي.

وظهر كورتوا بصورة رائعة في الموسم الماضي، وكان أحد أهم أسباب تتويج ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتوج كورتوا بالجائزة متفوقا على العديد من حراس المرمى مثل مانويل نوير (بايرن ميونخ) وأليسون بيكر (ليفربول) وياسين بونو (إشبيلية).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0